Een jaar had Kees een geheim voor zijn John, nu mag iedereen het weten

'De Bevers', Kees en John, hebben samen al een indrukwekkend cv opgebouwd als het over showbizz gaat. Ze hebben hun realityprogramma bij RTL, deden samen mee aan verschillende tv-spelprogramma's, zingen beiden, stonden samen in het theater en nu komt er een speelfilm met dit Bossche duo in de hoofdrol. "Ik heb de plannen een jaar lang geheim gehouden maar vanaf vandaag mag iedereen het weten, inclusief John", vertelt Kees trots.

"John wist echt van niks", verduidelijkt Kees. "Het idee ontstond na een avond vol wijntjes. De volgende dag had ik vooral hoofpijn maar niet het idee dat er een serieus plan voor een speelfilm geboren was. Dat bleek ineens toch het geval toen een serieuze filmproducent geïnteresseerd bleek en er een script klaarlag."

"Ik heb het een jaar voor John geheim gehouden."

"Ik wilde John er pas bij betrekken als het echt helemaal serieus was", gaat Kees verder. "Ik ben dus heel wat avondjes weggeweest met smoesjes dat ik ging sporten. Ik heb wel eens gedacht: John denkt dat ik vreemdga. Of dat ik bang was dat hij me op zou halen van de sportschool en ik er niet bleek te zijn."

Die dwaalsporen hoeven nu niet meer. "We waren serieus van plan om een plek te zoeken voor een fanreis", vertelt Kees. "Met dat idee kreeg ik John mee naar Malta. Daar onthulde ik hem een groot bord met daarop onze filmposter. John wist niet hoe hij het had en zei: ga ik bijna dood en dan speel ik een hoofdrol in een speelfilm?"

"Het wordt echt een speelfilm en geen realityshow."

De speelfilm speelt zich ook echt af in Malta en zal inderdaad gaan over een fanreis. "Het wordt een speelfilm en geen realityshow", zegt Kees. "Het wordt een 'avontuurlijke muzikale comedy'. Het gaat over De Bevers die op fanreis gaan waar van alles misgaat." De komende maanden wordt een gekkenhuis voor De Bevertjes. "In september beginnen de opnamen in Malta", begint Kees te vertellen. "We zullen acteerlessen moeten gaan volgen, er zullen liedjes worden geschreven en opgenomen in de studio en ondertussen gaan de andere optredens en afspraken gewoon door. Maar het is allemaal leuk en blijkbaar houden wij van deze onrust, want we doen al jaren niet anders."

"John gedraagt zich nu al als een filmster."