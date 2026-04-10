Bruidswinkel waar poepbom afging weer spic en span door eigen personeel

De ramen glimmen weer en ook de gevel en het dak zijn schoon. De bruidswinkel in Boxmeer waar woensdagnacht een poepbom afging, is weer open. Het personeel heeft zelf alle uitwerpselen op en bij het winkelpand verwijderd.

'Het is goed te doen' “Dat hebben we zelf gedaan inderdaad. De man van de eigenaresse heeft de gevel afgespoten met water. Wij hebben vervolgens de ramen gelapt. We wilden toch zo snel mogelijk weer open”, vertelt een medewerker van de winkel vrijdagochtend. De timing van de explosie kon bijna niet slechter, want het trouwseizoen is in volle gang.

Wie dicht langs de bruidswinkel in de Veerstraat loopt, ruikt nog een indringende lucht die lijkt op die van een grote hondendrol. Dat is dan ook het enige dat nog herinnert aan de poepexplosie woensdagnacht. Het personeel heeft donderdag hard gewerkt om alle uitwerpselen weg te halen.

Die gewenste snelle opening is gelukt want binnen in de winkel zoeken bruidjes vrijdag alweer naar dé jurk voor de mooiste dag van hun leven. De jurken kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. “We waren even bang dat de geur ook in de jurken zou trekken. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Het ruikt binnen nog een beetje, dus zetten we de deur maar even open. Maar het is goed te doen.”

Grote explosie verspreidt poep

Op camerabeelden was te zien hoe een plastic bak met poep voor de winkel werd neergezet door iemand met donkere kleding aan. Eerst waren er vijf of zes kleine ontploffingen. Daarna volgde een grotere, die de poep verspreidde. De ramen, de gevel en een deel van het dak zaten door de explosie onder de uitwerpselen. De eigenaresse zei eerder tegen Omroep Brabant dat ze denkt dat het om vandalisme gaat.

Een dag na de ontploffing kijken veel mensen in het centrum van Boxmeer even om als ze langs het winkelpand komen. “Hier was de poepbom”, zegt een jongetje vanaf zijn fiets tegen een vriendje. Een andere man op de fiets zegt dat er niks meer te zien is en alles al schoon is. Dat komt dus omdat het personeel zelf de handen uit de mouwen heeft gestoken.

Volgens de medewerker wordt nog gekeken of er een gespecialiseerd bedrijf wordt ingeschakeld om het hele pand grondig te reinigen.

