Ritprijs stijgt amper op de kermis ondanks gestegen brandstofprijzen

Donkere wolken boven de kermissen dit seizoen. De gestegen brandstofprijzen zorgen voor twintig procent meer kosten voor kermisexploitanten die ze vaak niet doorberekenen aan de bezoeker. "Wij zijn geen eerste levensbehoefte en bang dat we als eerste geschrapt worden door bezoekers als we duurder worden", zegt bestuurslid Hans van Tol van de kermisbond BOVAK.

De route voor de kermisondernemers ligt dit seizoen, dat na Pasen echt begonnen is, al vast. Met gemeenten zijn in december en januari al afspraken gemaakt welke attracties komen en soms ook al wat de ticketprijs is. "We vonden als kermisondernemer al dat we de afgelopen jaren in een extreem dure tijd terecht waren gekomen, maar de gestegen brandstofprijzen maken het bizar duur", reageert bestuurslid Van Tol van de Kermisbond.

"Sommige plekken zullen minder aantrekkelijk worden voor kermisexploitanten."

"Voor het komende jaar zal er voor de bezoeker niet zo veel veranderen", verwacht Van Tol. "De route staat al vast. Als de brandstofprijzen hoog blijven heeft dat waarschijnlijk meer gevolgen. Op de meeste plekken is geen netwerkaansluiting, dat is ooit weg bezuinigd. Dat betekent dat de attracties werken op een dieselaggregaat. Dat dit nu ongekend duur is, hoef ik niet uit te leggen. Die plekken worden dan in de toekomst misschien vermeden."

De kosten zitten ook in het transport. "Sommige attracties hebben vijf vrachtwagens nog voor de verplaatsing, dat kost nu ook veel meer", zegt Van Tol. Dat exploitanten gedwongen worden om een nieuwe milieuvriendelijke vrachtwagen te kopen, is de woordvoerder die zelf ook een attractie heeft, een doorn in het oog. "Ik heb een prima vrachtwagen, maar daarmee mag ik in sommige gemeenten niet komen. Dan houdt het op. Het voelt alsof we met de rug tegen de muur staan en aan alle kanten moet investeren en betalen, zonder dat onze inkomsten stijgen. Dat is niet vol te houden."

"Niet alleen de brandstofprijs is gestegen, ook de transportkosten en de personeelskosten."