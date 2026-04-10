Brabant vraagt langer steun voor stichting Q-support

De provincie Noord-Brabant gaat politiek Den Haag vragen of stichting Q-support nog wat langer financieel kan worden ondersteund. De stichting staat mensen bij met longcovid en chronische Q-koortsklachten, maar kreeg te horen dat er na dit jaar geen geld meer komt van het ministerie.

Boelema gaat met commissaris van de Koning Ida Adema de langere financiering bepleiten bij het ministerie. Partijen in Brabant vrezen dat er een gat ontstaat in de hulp aan patiënten als stichting Q-support stopt.

Gedeputeerde Saskia Boelema (gezondheid) noemt die timing ongelukkig. Zij ziet de stichting liever een jaar langer doorgaan en hoopt dat patiënten dan terecht kunnen bij het nieuw op te zetten expertisecentrum Q-koorts, zei ze vrijdag na vragen van de Brabantse politiek.

Expertisecentrum in de maak

Het expertisecentrum moet komen in Brabant, waar de Q-koorts tussen 2007 en 2010 hard toesloeg. Mensen kampen daar nog steeds met klachten. Binnenkort maakt Boelema bekend wie de kwartiermaker wordt die gaat uitzoeken hoe het centrum er kan komen. ​Die kwartiermaker werkt bij het te maken haalbaarheidsplan samen met onder meer gemeenten, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

Boelema wacht verder 'met smart' op meer duidelijkheid over de afstand tussen nieuwe woningen en geitenhouderijen, een belangrijke besmettingsbron van Q-koorts voor mensen. De Brabantse fractie van de Partij voor de Dieren ziet daar het liefst 2 kilometer tussen.

Zelf is Boelema niet van plan vooruitlopend op een besluit van het kabinet met een norm te komen. "We volgen de lijn en gaan niet zelf beleid maken."

Meer kans op longontsteking als je bij geitenhouderij woont

De Gezondheidsraad concludeerde eerder dat mensen die binnen 500 meter van een geitenhouderij wonen 73 procent meer kans hebben op een longontsteking dan andere Nederlanders.