Nieuw onderzoek: omwonenden geitenstallen vaker last van longontstekingen

Opnieuw blijkt dat mensen die in de buurt van een geitenstal wonen een duidelijk hogere kans hebben op longontsteking. Dat staat in een nieuw onderzoek van de Gezondheidsraad, ingezien door de NOS. Terwijl het kabinet eerder weigerde in te grijpen, onderzoekt de provincie al een tijd mogelijke maatregelen.

Omwonenden die binnen een straal van 500 meter van een geitenhouderij wonen, hebben volgens nieuw onderzoek 73 procent meer kans om ziek te worden. Binnen een kilometer afstand is dat 19 procent. Het onderzoek van de Gezondheidsraad, uitgevoerd in opdracht van het kabinet, is helder in zijn boodschap: bescherm omwonenden.

Het rapport is zondag al ingezien door de NOS en wordt dinsdag officieel gepresenteerd. Eerder deed het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al vergelijkbaar onderzoek, met vrijwel dezelfde uitkomsten.

Volgens het onderzoek van het RIVM zouden er jaarlijks twintig tot honderd mensen extra overlijden aan een longontsteking, omdat ze in de buurt wonen van geitenhouderijen. Een specifieke oorzaak van die toename aan longontstekingen werd in het onderzoek niet gevonden.

Ook de Gezondheidsraad ziet dat omwonenden extra kwetsbaar zijn. Zo zouden volgens het nieuwe onderzoek 841 mensen per jaar een longontsteking krijgen door geitenhouderijen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met onderliggende problemen zijn vatbaar.

Onenigheid in het kabinet

Het onderzoek van het RIVM leidde tot gesteggel in het kabinet tussen toenmalig minister voor Volksgezondheid Agema (PVV) en minister van Landbouw Wiersma (BBB). Agema vond naar aanleiding van het rapport dat er ingegrepen moest worden, maar Wiersema vond het onderzoek niet overtuigend genoeg. Het kabinet besloot daarop een nieuw onderzoek te laten uitvoeren.