Geitenhouderijen slecht voor gezondheid, maar kabinet doet niks

Weer bevestigt een onderzoek het nadelige effect van geitenhouderijen op de gezondheid van mensen. Het RIVM meldde dinsdag dat jaarlijks twintig tot honderd mensen sterven aan een longontsteking die ze oplopen omdat ze in de buurt van een geitenhouderij leven. Het kabinet is verdeeld en neemt voorlopig nog geen maatregelen. Deskundigen vinden dat onverstandig. "Gezondheid mag niet ondergeschikt zijn aan de landbouw."

De NOS meldt dat volgens ingewijden in de top van het kabinet minister Agema (PVV) van Volksgezondheid en minister Wiersma (BBB) van Landbouw het niet eens zijn over het nemen van maatregelen. Agema zou deze wel willen nemen, maar Wiersma zou zou dwarsliggen. Het kabinet vraagt nu eerst advies aan de Gezondheidsraad. Dit advies wordt aan het eind van het jaar verwacht.

Landbouwlobby Alfons Olde Loohuis is zoönosen-expert en was huisarts in het gebeid dat in 2007 ernstig getroffen werd door de Q-koortsuitbraak. Voor hem is duidelijk wat er moet gebeuren: de veestapel moet krimpen. "We moeten op zoek naar een balans die ons kleine land aankan. Er zijn momenteel teveel dieren in Nederland. Daar wordt nu niets aan gedaan, omdat de sterke landbouwlobby heeft ervoor gezorgd dat de veehouderij vóór de volksgezondheid wordt geplaatst. Terwijl het bijna overal ter wereld juist andersom is."

Mensen die binnen 500 tot 2000 meter van een geitenhouderij wonen, zijn ongezonder, zegt het RIVM vandaag. Vorig jaar bevestigde onderzoek van het RIVM dat slechte luchtkwaliteit direct in verband staat met de uitbraken van corona en Q-koorts. De intensieve veehouderij speelt een grote rol in die slechte luchtkwaliteit. Juist in Oost-Brabant is de intensieve veehouderij sterk aanwezig. En dat gebied werd ook hard getroffen door zowel corona als Q-koorts.

Minder dieren

De twee deskundigen zouden het liefst zien dat er snel maatregelen worden genomen. "We moeten er op zijn minst voor zorgen dat geitenhouderijen niet nog meer uitbreiden", zegt Van de Sande. "Dat is het minste dat je kan doen. Laten we de situatie niet erger maken dan ze al is." Andersom zouden er volgens hem ook geen woonwijken meer gebouwd moeten worden binnen een straal van twee kilometer van geitenboeren.

"Ik ben geen actievoerder", zegt Olde Loohuis. "Maar ook voor mij is duidelijk dat we teveel dieren houden en dat dat niet kan."

Aantal geiten nam toe

In 2017 stelde de provincie een stop in voor nieuwe geitenstallen. Ook omdat de geitenhouderij een belangrijke oorzaak was van de ernstige Q-koortsuitbraak van vijftien jaar geleden.

Daarom valt de recente groei in de geitensector op. Het aantal geiten kromp in 2024 misschien wel met 4 procent ten opzichte van 2023, maar vergeleken met 2017 was er een groei van 17 procent. Het lijkt er dus niet op dat die stop veel zin heeft gehad.

In een reactie laat de provincie weten dat deze toename komt doordat geitenhouderijen nog ruimte in hun vergunningen hadden om uit te breiden. Daar kan de provincie weinig aan doen, maar met de stop zegt ze wel te voorkomen dat de geitenhouderij in ieder geval in oppervlak niet toeneemt.

De uitkomsten van het RIVM-rapport zijn voor de provincie ook reden om de stop in stand te houden. Verdere maatregelen wil ze pas overwegen als het onderzoek van de Gezondheidsraad is afgerond.

