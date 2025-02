Onderzoek bevestigt: meer doden door longziekte bij geitenhouderijen

Jaarlijks sterven er naar schatting twintig tot honderd mensen extra aan een longontsteking die zij oplopen omdat ze vlak bij een geitenhouderij wonen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek dat het instituut deed. In Brabant en Noord-Limburg zijn relatief veel geitenhouderijen.

De specifieke oorzaak is niet bekend, maar het RIVM vermoedt dat tot 23 verschillende bacteriën die voorkomen op de houderijen verantwoordelijk zijn voor de longziekte.

Het kabinet wil nu naar aanleiding van de bevindingen van het RIVM advies van de Gezondheidsraad, schrijven de ministers Fleur Agema (Volksgezondheid) en Femke Wiersma (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. Het was al bekend dat in gebieden met veel veehouderijen longontstekingen vaker voorkomen. Dat verband is nu 'aantoonbaar en consistent' vastgesteld, stelt het ministerie.

Brabant

De kans op een longontsteking blijkt vooral hoger te zijn als mensen binnen 500 tot 2000 meter van een geitenhouderij wonen. In Brabant en Noord-Limburg zijn relatief veel vee- en geitenhouderijen.

In 2017 stelde de provincie daarom een stop in voor nieuwe geitenstallen. Ook omdat de geitenhouderij een belangrijke oorzaak was van de ernstige Q-koortsuitbraak van vijftien jaar geleden.

Daarom valt de recente groei in de geitensector op. Het aantal geiten kromp in 2024 misschien wel met 4 procent ten opzichte van 2023, maar vergeleken met 2017 was er een groei van 17 procent. Het lijkt er dus niet op dat die stop veel zin heeft gehad.