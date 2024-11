De veestapel krimpt, maar wel meer geiten en schapen

Er is minder vee in Brabant. Het aantal koeien, varkens en kippen daalde fors ten opzichte van zeven jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal geiten en schapen steeg wel.

In onderstaande tabel zie je hoe het aantal dieren in verschillende onderdelen van de veehouderij daalde of toenam:

Dat aantal is de afgelopen jaren wel gedaald, eerst telde de provincie 27,9 miljoen kippen. Ook in andere delen van de landbouwsector worden minder dieren gehouden. Vooral het aantal varkens en melkkoeien nam af. Het aantal dieren in de varkens- en kippensector kromp met bijna 18 procent. Ook zijn er 15 procent minder melkkoeien.

Varkenshoofdstad

Brabant is met bijna 5 miljoen varkens de provincie met de meeste van deze beesten. Dat zijn twee varkens per Brabander. Bijna de helft van alle varkens in Nederland wordt hier gehouden. Ook de gemeente met de meeste varkens ligt in Brabant. Land van Cuijk telt er 646.000 en is daarmee de 'varkenshoofdstad' van Nederland.

Net als het aantal kippen wordt ook het aantal varkens steeds kleiner. Sinds 2017 zijn er 1 miljoen minder varkens in Brabant, een daling van 17,9 procent. Het aantal bedrijven daalde nog harder, namelijk met 37 procent.

Volgens het CBS is de krimp van de varkenssector vooral te verklaren door verschillende stoppersregelingen die de afgelopen jaren beschikbaar waren. Vooral relatief kleine bedrijven zijn de afgelopen jaren gestopt. Hierdoor nam het gemiddeld aantal varkens per bedrijf landelijk met 19 procent toe naar 3.400.

Meer geiten en schapen

De enige sectoren waarin het aantal dieren wel toenam zijn de geiten- en schapenhouderijen. Tegen landelijke trends in zijn er ten opzichte van zeven jaar geleden tienduizend meer geiten en zevenduizend meer schapen in Brabant.

Het aantal schapen is gegroeid, ondanks de recente uitbraak van het blauwtongvirus. Ook Brabantse schapenhouderijen werden hard getroffen door de ziekte, waaraan tot nu toe landelijk ruim veertigduizend schapen stierven.

Ook de groei in de geitensector valt op. Het aantal geiten kromp misschien wel met 4 procent ten opzichte van 2023, maar vergeleken met 2017 was er een groei van 17 procent.

Momenteel mogen er in Brabant tijdelijk geen nieuwe geitenstallen in gebruik worden genomen. Uit onderzoek blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen een grotere kans maken om longontsteking te krijgen. De geitenhouderij was ook een belangrijke oorzaak van de ernstige Q-koortsuitbraak van vijftien jaar geleden.

In 2017 stelde de provincie ook al zo'n tijdelijke stop in. Het lijkt er dus niet op dat die veel zin heeft gehad.

