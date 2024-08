Groei groot varkensbedrijf, naast uitgekochte collega, is rond

Ten minste zes varkensbedrijven in Brabant hebben inmiddels van de provincie een vergunning gekregen voor een luchtwasser. In de praktijk breiden de ondernemers uit. Een van die bedrijven is Van de Wouw uit Heukelom. Het bedrijf staat pal naast de eerste piekbelaster in Brabant die in september 2022 voor 2,5 miljoen werd uitgekocht. Van de Wouw mag groeien naar 18.000 varkens.

In maart 2023 besloot de gemeente Oisterwijk al dat het verzoek om uitbreiding niet kon worden tegengehouden. Omdat de varkensboer aan alle wettelijke milieueisen voldoet, was er geen reden om de plannen om van ruim 11.000 dieren te groeien naar 18.000 tegen te houden. Wel was er een nieuwe vergunning van de provincie nodig.

Luchtwassers onder vuur

De provincie drukte in april van dat jaar op de pauzeknop, omdat er geen nieuwe vergunningen verleend konden worden vanwege de stikstofcrisis. Bovendien kwamen de verplichte luchtwassers onder vuur te liggen.

Een luchtwasser zuigt de lucht uit een stal, filtert die en vangt de stikstof op. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen dat deze en andere stalsystemen lang niet zo goed werken als beloofd. Na verschillende uitspraken van de rechter en de Raad van State kwam daarom de vergunningverlening van stalsystemen stil te liggen.

En dat laatste was een probleem omdat de provincie varkenshouders heeft verplicht om zo'n luchtwasser op de stal te zetten. Die vergunningverlening komt nu langzaam weer op gang omdat de provincie boeren nu vraagt bewijzen te leveren dat hun luchtwassers wel goed werken. Bijvoorbeeld door de hoeveelheid ammoniak in de lucht te meten en de zuurtegraad van het spoelwater in de gaten te houden. Van de Wouw doet dat nu en zo heeft hij zijn vergunning gekregen.

Uitbreiden naast uitgekochte piekbelaster

Opvallend detail: het bedrijf van Van de Wouw staat pal naast de eerste piekbelaster die in Brabant is uitgekocht. De provincie en gemeente Oisterwijk kochten het varkensbedrijf van de broers De Rooij uit voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. Daardoor moest uitstoot van stikstof bij nabijgelegen natuurgebieden worden verlaagd.

Nu komen er dus ook in Heukelom duizenden dieren bij. Dat kan omdat door de luchtwasser op die nieuwe stal er met méér dieren toch minder uitstoot is. De uitbreiding van Van de Wouw heeft op papier dus geen nadelige gevolgen voor de kwetsbare natuur in de omgeving.

Varkenskoning

De familie Van de Wouw is geen onbekende in de varkenswereld. In verschillende gemeenten heeft de familie meerdere varkensbedrijven, ondergebracht in verschillende bv's. Zo breidde hij de afgelopen jaren flink uit langs de A58 bij Oirschot, door daar ook een extra stal te bouwen voor 5000 dieren. Ook hier staan bijna 18.000 varkens.

In Heukelom en op andere bedrijven die nu een vergunning krijgen neemt het aantal varkens dus (fors) toe. Toch neemt het totaal aantal varkens in Brabant af. Voor elk varken is een varkensrecht nodig. Dus er moeten eerst varkens verdwijnen, voor een ander bedrijf kan uitbreiden. Bedrijven die stoppen via stoppersregelingen van het Rijk, kunnen hun varkensrechten niet meer verkopen. Die rechten verdwijnen dus uit de markt.