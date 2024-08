Zes boeren kregen al vergunning voor luchtwasser (en meer varkens)

Zes varkenshouders hebben van de provincie toestemming gekregen om een luchtwasser te plaatsen. Daarmee kunnen ze hun bedrijven fors uitbreiden. Eerder deze week meldde de provincie dat een boer in de omgeving van Den Bosch een vergunning had ontvangen. Uit navraag van Omroep Brabant blijkt dat dit bij vijf andere varkenshouders in de provincie ook al het geval is.

Een luchtwasser zuigt de lucht uit een stal, filtert die en vangt de stikstof op. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen dat deze en andere stalsystemen lang niet zo goed werken als beloofd. Na verschillende uitspraken van de rechter en de Raad van State kwam de vergunningverlening van stalsystemen stil te liggen. Toch een vergunning

Boeren mogen nu niet zonder meer een luchtwasser op hun stal plaatsen, maar zijn wel verplicht om dat te doen. Om de systemen toch te gebruiken, moeten boeren maatregelen nemen die ervoor zorgen dat het systeem goed werkt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het meten van de ammoniak in de lucht, het in de gaten houden van de zuurtegraad van het spoelwater en moeten ze zich aan onderhoudsvoorschriften houden. Tot nu toe gaf de provincie dus aan zes varkenshouders een nieuwe vergunning. Eén van die boeren is Van de Wouw in Heukelom. Eerder deed hij een aanvraag voor een nieuwe stal voor 7500 varkens. Die kreeg hij toen niet, omdat de vergunningverlening stillag. Nu kan hij dus alsnog uitbreiden. Meer dieren

Om de luchtwasser te bekostigen, kiezen boeren er vaak voor om meer dieren te nemen. Dat doen de boeren die nu kunnen uitbreiden ook. Hieronder zie je met hoeveel dieren de bedrijven uitbreiden: In Best gaat een boer van 56 naar 222 varkens.

In Sint Anthonis komen er 2120 varkens bij. Van 1940 naar 4060.

Een boer in Gemonde gaat 6428 varkens houden. Er komen 4410 dieren bij de 2018 die hij al had.

Ook in Reusel wordt uitgebreid. Een boer daar gaat van 6499 naar 9403 varkens.

In Drunen wordt een varkenshouderij uitgebreid met 1089 varkens. Eerst waren het er 10.247, straks zijn dat er 11.336.

Van de Wouw in Heukelom breidt zijn bedrijf uit met 7503 varkens. Hij had er al 10.456. Dat worden er straks 17.968. Dat deze bedrijven uitbreiden, betekent trouwens niet dat het aantal varkens in Brabant toeneemt. Sterker nog, het aantal varkens wordt juist kleiner. Dat zit zo: om als boer varkens te mogen houden, heb je zogeheten ‘varkensrechten’ nodig. Voordat een bedrijf nieuwe varkens kan plaatsen, moeten er ergens anders dus eerst varkens verdwijnen. Dat deze boeren nu uitbreiden, betekent wel dat de landbouw in hun omgeving intensiever wordt. Per boer zijn er straks meer varkens. Milieuorganisaties niet blij

De provincie verwacht de komende tijd nog tientallen boeren een vergunning voor een luchtwasser te kunnen geven. Milieuorganisaties zijn daar niet over te spreken. “Gezien de klimaatproblematiek en de problemen met natuur zal de veestapel toch fors moeten krimpen. Deze boer gaat hier over enkele jaren spijt van krijgen”, zegt Johan Vollenbroek, de voorzitter van Mobilisation for the Environment. Ook het Brabants Burgerplatform is niet blij: “Als burgers overlast gaan ervaren naar aanleiding van deze uitbreidingen, zullen wij kijken naar onze juridische mogelijkheden.” Volgens het platform maken de boeren een fout: “Je haalt het stikstofprobleem uit de lucht en verplaatst het nu naar het water en de bodem door een toename van mest.” Werkgroep Behoud de Peel gaat proberen de vergunningen juridisch tegen te houden: “Wij vinden het heel onverstandig dat de provincie zo inzet op luchtwassers. In de overbelaste natuur zoals de Peel moet de depositie met ruim 70 procent verminderd worden. Met extra technieken gaat dat nooit lukken”, laat de werkgroep weten. “Er blijven evenveel dieren en dus evenveel mest, terwijl er daar veel te veel van is. Er komen zoveel voorschriften bij dat het vrijwel onmogelijk zal zijn om dat allemaal te controleren. Dat kan nooit goed gaan. Steeds opnieuw is gebleken dat technieken vaak niet leveren wat beloofd wordt.” DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Eerste boer krijgt weer stikstofvergunning dankzij nieuw stalsysteem