Eerste boer krijgt weer stikstofvergunning dankzij nieuw stalsysteem

Een varkensboer in de omgeving van Den Bosch heeft als een van de eerste bedrijven in Brabant weer een stikstofvergunning gekregen. Door het plaatsen van zogeheten luchtwassers, die de lucht uit een stal filteren voordat die naar buiten gaat, kan de boer bijna het dubbele aantal zeugen houden. Lang was dit niet mogelijk, omdat de vergunningverlening voor stalsystemen stillag.

Een luchtwasser zuigt de lucht uit een stal en vangt de stikstof op. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen dat deze en andere stalsystemen lang niet zo goed werken als beloofd. Na verschillende uitspraken van de rechter en de Raad van State kwam de vergunningverlening van stalsystemen stil te liggen. Vergunningstop

Een stalsysteem mag niet langer alleen op papier voor minder stikstof zorgen. Ook in de praktijk moet worden aangetoond dat zo'n systeem werkt. Om ervoor te zorgen dat boeren toch een vergunning voor een luchtwasser konden krijgen, stelde de provincie een lijst met maatregelen op. Daarop staat wat een boer moet doen om ervoor te zorgen dat het stalsysteem goed werkt én ook bewezen kan worden dat zo'n systeem goed werkt. Zo moet bijvoorbeeld de lucht worden gemeten op ammoniak, de zuurtegraad van het spoelwater in de gaten worden gehouden en zijn er onderhoudsvoorschriften. Door dat te doen, vergroten boeren de kans dat ze een stikstofvergunning krijgen. Het opstellen van de lijst was voor de provincie van belang, omdat boeren vóór 1 juli dit jaar een aanvraag voor een stalsysteem moesten hebben gedaan. Met het hulpmiddel zorgt de provincie ervoor dat deze boeren aan hun verplichting kunnen voldoen en kan de provincie 'stikstofwinst' opschrijven. Minder stikstof met meer dieren

Een stalsysteem is niet goedkoop. Een deel van de boeren kiest ervoor om deze investering te bekostigen door meer dieren te nemen. Dat is het geval van de boer bij Den Bosch. Hij breidt zijn bedrijf uit van 550 naar 1000 zeugen. Dat mag, omdat volgens de provincie de totale hoeveelheid stikstof die terechtkomt op gevoelige natuur nog steeds kleiner wordt door het nieuwe stalsysteem. Stikstofgedeputeerde Wilma Dirken (VVD) beschouwt het af kunnen geven van de vergunning als een succes. Ze denkt de komende tijd meer vergunningen voor luchtwassers te kunnen verlenen: "De komende maanden zullen we op deze manier de vergunningverlening voor tientallen bedrijven weer op gang kunnen brengen." Eerder gaf de provincie aan dat er 720 vergunningsaanvragen voor stalsystemen op de plank lagen. Met de lijst met maatregelen denkt ze 150 tot 180 van deze aanvragen te kunnen behandelen.