Getroffenen Q-koorts: 'Overheid, erken onze strijd en kom in actie'

Caroline van Kessel moet zich onderhand een roepende in de woestijn voelen. De Bossche vindt dat de politiek, het kabinet voorop, het lot van Q-koortspatiënten nog steeds onvoldoende ziet en hoort. Van Kessel (50) is voorzitter van Q-uestion, de belangenorganisatie voor mensen met Q-koorts. “Excuses of concrete oplossingen blijven uit.”

Deze week zou een commissie van de Tweede Kamer eindelijk gaan praten over een vernietigend rapport van de Nationale Ombudsman over Q-koorts. Het rapport over deze ziekte, die door geiten kan worden overgebracht, werd in maart gepresenteerd. Hierin staat onder meer dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor mensen met Q-koorts.

In de praktijk wordt de ziekte, ruim vijftien jaar na de uitbraak in Herpen, nog onvoldoende herkend en erkend. Zo voelden patiënten zich tijdens de epidemie onbeschermd en in de nazorg in de steek gelaten. Verder hebben zorgverleners, gemeenten en uitkeringsinstantie UWV te weinig kennis, meldde de Ombudsman.

In juli zou toenmalig demissionair minister Pia Dijkstra reageren op het rapport, maar ze schoof de hete aardappel door naar haar opvolger, Fleur Agema. Deze week kwam de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een schriftelijke reactie. Dat werd tijd, dacht Caroline van Kessel.