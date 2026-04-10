Vijf eeuwen ononderbroken bewoning ontdekt bij Westerhoven

Sporen van bewoning van vroeger worden overal in Brabant gevonden. Maar dat op één plek maar liefst vijf eeuwen lang continu is gewoond is heel bijzonder. In Westerhoven hebben archeologen de oude kern van het dorp opgegraven. Paalkuilen, funderingen en andere sporen laten zien dat er op die ene plek van de Karolingische tijd (achtste eeuw) tot in de dertiende eeuw op dezelfde plek werd gewoond.

"Dit is een plek waar mensen honderden jaren lang gewoond hebben", vertelt archeoloog Benjamin Tunker. Hij staat aan de rand van de grote sleuf waar onderzoek gedaan wordt. "Ze bouwden hun huizen over de resten van de vorige, zodat er een laag van verschillende gebouwen is ontstaan. Het is een soort geschiedenis in lagen." Zo stond op die plek een van oorsprong 13e-eeuwse kerk met bijbehorend kerkhof, luihuis (gebouw waar de kerkklokken in hingen) en schoolgebouw. Tunker vertelt verder dat de vondsten bij de eerste putten waar ze begonnen te graven, wel wat verwarring opleverden. "Het was een grote chaos. Er lagen zo veel gebouwen over elkaar heen dat we op dat moment nog niet precies wisten waar het ene gebouw eindigde en het andere begon", legt hij uit. "Het is eigenlijk één grote puzzel, die we later op kantoor verder in kaart moeten brengen." Dat er op één plek zoveel lagen te vinden zijn, is zeldzaam volgens de archeoloog. "Dat komt niet vaak voor, vooral niet buiten dorpskernen of stadskernen", antwoordt Tunker. "Meestal zie je dat de bewoning verschuift naar een andere plek, maar hier is het echt een continuïteit van bewoning die je nergens anders zo vaak tegenkomt."

Opgravingen bij Westerhoven (foto: Wilco Zonneveld).

Tunker vertelt over de menen die er in de historie hebben gewoond. "Het waren zelfvoorzienende boeren. We vinden aardewerk, botten van runderen, en zelfs geïmporteerd aardewerk uit het Duitse Rijnland. We weten ook dat er muntjes gevonden zijn, al zijn die van een latere datum, van de 17e eeuw." "Ze helpen ons een beeld te krijgen van hoe de bewoning er in dit gebied heeft uitgezien", legt Tunker uit. "Veel mensen zijn benieuwd naar de geschiedenis van hun dorp. Dit vertelt ons niet alleen over het dagelijks leven van de bewoners, maar ook hoe het dorp zich in de loop der tijd ontwikkelde."

