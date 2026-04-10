Toch onderzoek naar grondwaterheffing op alle kleine waterputten

Eigenaren van kleine grondwaterputten moeten mogelijk toch belasting gaan betalen. Sinds begin dit jaar betalen mensen met zo'n pomp al belasting als ze meer dan 50.000 kuub per jaar gebruiken. Een meerderheid van Provinciale Staten wil dat de provincie gaat onderzoeken of het mogelijk is ook bij een lager gebruik belasting te gaan heffen. In 2028 moet de provincie hier een besluit over nemen.

Het grootste gedeelte (88 procent) van de kleine grondwaterputten in onze provincie is in handen van particulieren, bleek eerder uit onderzoek van de waterschappen. Deze mensen gebruiken het grondwater vooral voor het sproeien van hun tuin. 12 procent is van een bedrijf. Hierbij gaat het vooral om boerenbedrijven die hun dieren ermee van drinkwater voorzien of er hun gewassen mee bewateren.

Kleine gebruiker eerder ontzien

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de belasting op alle zogeheten 'kleine grondwaterputten' (met een capaciteit tot 10.000 liter/10 kuub per uur) van toepassing zou worden. Dat voornemen was ook in het bestuursakkoord opgenomen. Daar zag het college van af.

Vrijdag deden D66 en de Partij voor de Dieren een voorstel om tóch te onderzoeken of de belasting ook voor kleinere gebruikers kan gaan gelden. De provincie en Brabantse waterschappen evalueren de grondwaterbelasting in 2028. Bij die evaluatie moeten de resultaten van dit onderzoek worden betrokken.

Ook moet worden onderzocht of de belasting kan worden opgehoogd. Nu betaal je nog 4 cent per kuub.

Geld nodig tegen verdroging

Onderliggende reden voor D66 en de Partij voor de Dieren om het voorstel te doen, is omdat er meer geld nodig is om verdroging tegen te gaan. Vanuit het principe 'de gebruiker betaalt' willen de partijen dit probleem oplossen.

Voorafgaand aan het invoeren van de belasting verplichtten de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel het melden van een waterput. In Aa en Maas was dit vrijwillig, maar waarschijnlijk gaat ook dit waterschap nu meedoen aan de meldplicht.