Provincie wil belasting op meer waterputten, maar ontziet kleine gebruiker

Eigenaren van kleine grondwaterputten hoeven zich de komende jaren geen zorgen te maken. Ze mogen hun putten blijven gebruiken zonder belasting te betalen. Wel is de provincie van plan om de belasting op grondwaterputten uit te breiden, maar dat 'pas' vanaf een gebruik van 50.000 kuub per jaar. Dat betekent dat vooral grootgebruikers, zoals boerenbedrijven, vanaf 2026 moeten betalen voor het gebruik van grondwater.

De plannen van de provincie zijn overigens nog niet definitief. Eind deze maand stelt het provinciebestuur de begroting op, waarin de grondwaterheffing verder is uitgewerkt. Momenteel ligt de grens voor het betalen van belasting nog bij 150.000 kuub per jaar. Dat wordt dus 50.000 kuub per jaar. Waarbij gebruikers 4 cent per kuub gaan betalen.

Kleine gebruiker ontzien

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de belasting op alle zogeheten 'kleine grondwaterputten' (met een capaciteit tot 10.000 liter/10 kuub per uur) van toepassing zou worden. Dat voornemen was ook in het bestuursakkoord opgenomen. Daar ziet het college nu dus vanaf. Ook was het de bedoeling dat de heffing al komend jaar in zou gaan. Dat wordt nu dus een jaar later, in 2026.

Het grootste gedeelte (88 procent) van de grondwaterputten in onze provincie is in handen van particulieren, blijkt uit onderzoek van de waterschappen. Deze mensen gebruiken het grondwater vooral voor het sproeien van hun tuin. 12 procent is van een bedrijf. Hierbij gaat het vooral om boerenbedrijven die hun dieren ermee van drinkwater voorzien of er hun gewassen mee bewateren. Vooral deze laatste groep zal onder de grootgebruikers vallen en moet dus rekening houden met de heffing.

Meldplicht

Het afgelopen jaar vroegen waterschappen om gebruikers kleine grondwaterputten te melden. In de gebieden van waterschappen Brabantse Delta en De Dommel was dit verplicht. In het gebied van Aa en Maas was het melden vrijwillig. In de gebeiden van Brabantse Delta en De Dommel mag je een put die niet gemeld is, niet meer gebruiken.

Het aantal gemelde putten verschilt per waterschap:

De Dommel: 23.000

Brabantse Delta: ruim 9.000

Aa en Maas: 2.800

Op deze kaart zijn alle gemelde kleine putten te zien: