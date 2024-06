Een Willem II-stadion vol water: deze installatie bespaart miljoenen liters

Een badkuip zo groot als het Willem II Stadion: zoveel liter water bespaart een nieuwe waterzuiveringsinstallatie die donderdag in gebruik is genomen in Tilburg. De machine zuivert vies water waarmee filters zijn schoongemaakt. Dat scheelt 400 miljoen liter per jaar. Goed nieuws in een tijd dat een rechtszaak als een donkere wolk boven Brabant Water hangt.

Met een draai aan een groot wiel is de installatie donderdagochtend aangezet. Luid gebulder van pompen volgde. "Het is voor het eerst in Nederland dat de installatie op zo’n grote schaal wordt toegepast", zegt algemeen directeur Rob van Dongen trots.

Spoelwater

De machine zuivert dus vies water waarmee filters zijn schoongemaakt. Dat zit zo. Brabant Water maakt drinkwater van eeuwenoud grondwater dat gemiddeld 200 meter onder water zit. Dat is ongeveer twee voelbalvelden diep. In het grondwater zitten van nature nog hele kleine deeltjes ijzer en mangaan, die in een zandfilter achterblijven.

Dat zandfilter laat na verloop van tijd het water niet meer goed door. Dan moet het schoongemaakt worden, door er in omgekeerde richting drinkwater door te persen. Het water dat daarbij vrijkomt heet spoelwater. Daar zitten dan heel veel van die ijzer- en mangaandeeltjes in. In de fonkelnieuwe installatie worden die deeltjes er weer uitgehaald waardoor er schoon drinkwater overblijft.

Water steeds kostbaarder

"Brabant groeit als kool. Er komen steeds meer mensen en bedrijven bij", vertelt de directeur. "Water wordt steeds schaarser. We moeten dus steeds zuiniger omgaan met het kostbare water. Daarom kijken we ook zelf hoe we minder water kunnen verspillen."

De opening van de installatie gebeurt in een ongekend spannende tijd voor Brabant Water. Volgende week woensdag volgt namelijk een belangrijk uitspraak van de rechter. "Ik kijk daar met veel spanning naar uit", geeft de directeur toe.

Code rood

Milieuorganisaties eisen dat de jaarlijkse drinkwaterproductie terug moet met 3,3 miljard liter. Ze maken zich grote zorgen over waterwinning in al verdroogde gebieden, zoals natuurgebied Regte Heide. Brabant Water moet dan mogelijk bedrijven in West-Brabant afsluiten van de watervoorziening, zo zei de directeur eerder in het AD.

Deze installatie gaat qua omvang niet het verschil maken in de rechtszaak. Hij staat nu wel aan. Dus het kan zomaar dan dat jij een extra bijzonder glaasje water drinkt.

DIT VIND JE OOK INTERRESANT:

Code rood in West-Brabant: de drinkwaterreserves zijn op