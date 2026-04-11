Pogačar in bloedvorm, Van der Poel op recordjacht: 'Licht in het voordeel'

Kan Mathieu van der Poel zondag Tadej Pogačar verslaan tijdens de klassieker Parijs-Roubaix? De Sloveen reed dit seizoen drie wedstrijden en won ze alle drie. Van der Poel won de Hel van het Noorden drie keer op rij. “Van der Poel is licht in het voordeel”, denken de kenners.

De Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche en Milaan-Sanremo; Pogačar kwam telkens als eerste over de streep. In Parijs-Roubaix is hij niet voor niets één van de favorieten voor de winst. Het zou zijn eerste overwinning worden in de Franse wielerkoers van ruim 258 kilometer. Vorig jaar werd hij als debutant tweede achter Van der Poel. Tom Boonen en Roger De Vlaeminck wonnen ooit vier keer de Hel van het Noorden, maar nog nooit deed een renner dat vier keer achter elkaar. Volgens Traksel is Van der Poel in staat om alle concurrenten opnieuw te verslaan. “Pogačar is in het voordeel als het oploopt, zoals in de Ronde van Vlaanderen. In Parijs-Roubaix heb je veel minder hoogtemeters. Van der Poel is beter op de kasseien en ook in de sprint is hij in het voordeel. Ik denk daarom dat de kansen 55/45 in het voordeel van Van der Poel zijn.”

Traksel sluit niet uit dat er meer renners een goede kans maken op de winst. “Je zou toch zeggen dat een Wout van Aert met goede benen beter op de kasseien is, maar Pogačar is zo’n bijzonder wezen. En je hebt ook renners als Mads Pedersen en Filippo Ganna die hun zinnen op Parijs-Roubaix zetten. Die moeten Van der Poel en Pogačar er eerst maar eens af zien te rijden.”

"Haat-liefdeverhouding met unieke wedstrijd."

Traksel, die onder andere veldrijder Delano Heeren begeleidt, reed zelf drie keer Parijs-Roubaix. “Tijdens de wedstrijd en direct na afloop denk je dat je nooit meer mee wil doen. Maar als je dan iets later onder de oude, koude douche in het stadion staat, dan denk je al aan volgend jaar. Ik had een haat-liefdeverhouding met deze unieke wedstrijd.”

"Het kan een tactisch spel worden."