Reusel-De Mierden is eerste gemeente met nieuwe coalitie

Reusel-De Mierden is de eerste gemeente die een nieuwe coalitie heeft gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen. "Tegenwoordig is het vaak een kwestie van weken of maanden. Met drie weken na de verkiezingen zijn ze rap", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR).

Omdat de partij Samenwerking Reusel-De Mierden al acht van de vijftien zetels haalde, kon een samenwerking snel worden verwacht, aldus de NVvR. De lokale partij vormt de komende vier jaar een college met het CDA, dat drie zetels kreeg en de tweede partij werd.

De Noord-Brabantse gemeente is de enige in het land waar een partij de absolute meerderheid kreeg. "Na de vorige verkiezingen waren dat nog vier gemeenten. Het is tegenwoordig uniek." Het lukte Samenwerking Reusel-De Mierden ook in 2022.