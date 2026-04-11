Massale zoektocht naar 83-jarige man die al uren vermist is

Vandaag om 15:55 • Aangepast vandaag om 17:19
Veteranen searchteam op zoek naar Adrianus (foto: Persbureau Heitink).
Met zeker 50 mensen is in het centrum van Tilburg gezocht naar de 83-jarige Adrianus. Hij is sinds vier uur zaterdagochtend vermist. Rond die tijd vertrok hij met zijn rollator van huis en is nog niet teruggekeerd.

Agnes van der Straaten

De politie werd in de zoektocht bijgestaan door het Veteranen Search Team, vrijwilligers die helpen met het opsporen van vermisten. Ook de politiehelikopter heeft gezocht boven de binnenstad van Tilburg.

Adrianus droeg een blauwe spijkerbroek en had een blauwe muts op. Hij is te voet met een rollator vertrokken. De politie wil graag weten of iemand Adrianus nog heeft zien lopen.  Als iemand iets over deze Tilburgse man weet dan kan er gebeld worden met de politie op nummer 0800-6070. 

