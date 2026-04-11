Vermiste 83-jarige man weer terecht na grote zoektocht

De 83-jarige man die sinds zaterdagochtend vier uur vermist was, is weer terecht. Dat meldt de politie. Agenten hebben de man gevonden, die in de vroege ochtenduurtjes met zijn rollator van huis vertrok.

Zaterdagmiddag werd er nog een grote zoekactie opgezet in het centrum van Tilburg. Vijftig mensen, ondersteund door het Veteranen Search Team, gingen op zoek naar de man. Ook werd een politiehelikopter ingezet.

Rond tien over vijf meldde de politie dat de man weer was gevonden. Hij is overgedragen aan zorgverleners.