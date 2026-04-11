Landskampioen PSV besluit feestweek met overwinning op Sparta

PSV heeft een feestweek op een goede manier afgesloten. De Eindhovenaren wonnen zes dagen na het binnenhalen van de 27e landstitel en vier dagen na het grote kampioensfeest met 2-0 bij Sparta Rotterdam.

Sparta zakte door de nederlaag naar de negende plaats en deed slechte zaken met het oog op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. FC Utrecht passeerde het elftal van trainer Maurice Steijn dankzij een zege (4-1) op Telstar.

Ricardo Pepi en Ismael Saibari maakten de doelpunten op Het Kasteel. PSV vergrootte de voorsprong op Feyenoord tot 20 punten. De nummer 2 uit Rotterdam gaat zondag nog op bezoek bij NEC, dat derde staat.

Peter Bosz gaf vrijdag op een persconferentie al aan de laatste vijf wedstrijden serieus te benaderen. De coach van PSV hield grotendeels vast aan de opstelling van vorige week zaterdag tegen FC Utrecht. Alleen de geblesseerde Jerdy Schouten en de niet geheel fitte Joey Veerman ontbraken. Dennis Man zat op de reservebank.

Doelpunt afgekeurd

PSV kwam al na een minuut spelen op voorsprong toen Yarek Gasiorowski scoorde uit een hoekschop. Scheidsrechter Alex Bos keurde het doelpunt af omdat Guus Til hands had gemaakt. Ryan Flamingo kreeg in de achtste minuut een gele kaart voor een overtreding op Shunsuke Mito en ontsnapte later in de eerste helft aan een tweede gele kaart.

Pepi kreeg in de 31e minuut een grote kans om de score te openen, maar vrij voor het doel schoot de Amerikaanse spits naast. In de blessuretijd van de eerste helft had Pepi wel succes. Na een goede voorzet van Til scoorde hij met zijn hoofd.

Joshua Kitolano had Sparta halverwege de tweede helft langszij kunnen brengen. Oog in oog met doelman Matej Kovar was zijn inzet te zacht. Saibari besliste het duel in de 80e minuut. De Marokkaanse international verstevigde met vijftien treffers zijn eerste plaats op de topscorerslijst van PSV dit seizoen. Til volgt met dertien doelpunten.