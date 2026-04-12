Bosz over WK-deelname Veerman: 'Joey is helemaal klaar met de discussie'

Na de overwinning op Sparta zaterdagavond resten er voor PSV nog vier duels dit seizoen. Voor een aantal spelers gloort daarna deelname aan het WK. Guus Til hoopt op een plek in de selectie van bondscoach Ronald Koeman, terwijl Joey Veerman helemaal uit beeld lijkt.

Tijdens de huldiging van PSV deze week zongen de supporters op het Stadhuisplein massaal: 'Joey in Oranje'. De middenvelder reageerde direct met een lach: "Ze zoeken het maar uit met zijn allen."

Joey Veerman en Oranje. Zit de PSV'er bij de selectie dan is het een onderwerp van discussie. Zit Veerman niet bij de selectie, ook dan wordt er over hem gesproken. Bij de laatste interlandperiode, eind maart, was bondscoach Ronald Koeman heel stellig over de afwezigheid van de Volendammer: "Ik heb Joey gesproken en gezegd dat hij niet mijn eerste en tweede keuze is op de linker zes positie. Als iedereen fit is, komt hij niet in aanmerking voor het WK." Tijdens de laatste twee interlands startten Kees Smit en Xavi Simons op die plek, terwijl ook Tijani Reijnders, Teun Koopmeiners en Quinten Timber daar spelen.

Bosz sprak met Koeman

Na de 0-2 overwinning op Sparta, waarbij Veerman ontbrak vanwege een lichte blessure, werd PSV-coach Peter Bosz gevraagd naar de situatie rondom Veerman en Oranje. "Joey is er helemaal klaar mee, met de discussie. Dan ga ik hem hier niet nog een keer voeren", regeerde Bosz.

"Ronald (Koeman, red.) heeft mij erover gebeld, ik heb er met Ronald over gesproken. Dat blijft tussen ons. Het is aan de bondscoach of hij dat zo in het openbaar wil bespreken of niet", zei Bosz over het gesprek dat hij had met Koeman.

'Veerman en Til hebben het niveau'

"Joey weet hoe ik erover denk, Ronald weet hoe ik erover denk en dat is voor mij het belangrijkste. Hij heeft het niveau van het Nederlands elftal, absoluut. Guus (Til, red.) ook." Op de vraag of hij Veerman in zijn selectie zou opnemen als hij bondscoach was, ging Bosz niet in. "Ik ben geen bondscoach, ik heb die keuze nooit hoeven te maken. Dat is geen ja en geen nee. Het is heel makkelijk voor mij nu om te roepen omdat het mijn speler is. Ik ga niet in die discussie mee."

Volgens Bosz heeft Til het niveau om in de WK-selectie van Koeman opgenomen te worden. De bondscoach zelf gaf eerder al aan dat Til in beeld is bij hem. Na de zege op Sparta zegt de middenvelder dat hij graag meegaat naar het WK deze zomer. "Ik hoop het, ik hoop het. Ik heb ook met hem (Koeman, red.) gebeld. Volgens mij heeft ie Joey ook gebeld."

Goals maken en assists geven

Waar het gesprek precies over ging, wil Til niet zeggen. "Dat is privé en ga ik niet op tafel gooien. Ik heb het idee dat er nog voor te spelen valt", doelt Til op een plek in de Oranje-selectie. Tegen de NOS zegt hij wat zijn plan is voor de laatste vier wedstrijden van het seizoen: "Ik doe gewoon wat ik altijd doe, ik probeer zoveel mogelijk goals te maken en assists te geven en dan zie ik het aan het eind van de rit wel."