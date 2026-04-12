Hardlopende stewardess Keetels vliegt naar NK-titel op marathon

Hardloopster Mikky Keetels heeft zondag de Nederlandse titel op de marathon veroverd. In de marathon van Rotterdam liep de Schijndelse fulltime stewardess een tijd van 2:30.42, goed voor een persoonlijk record en haar eerste nationale titel. Lachend kwam ze over de finish op de Coolsingel.

Vooraf gold Keetels al als een van de favorieten voor de Nederlandse titel. De Schijndelse maakte de favorietenrol meer dan waar. Vanaf de eerste meters liep ze op de eerste plek bij de Nederlandse dames. Na 42 kilometer en 195 meter eindigde ze de marathon van Rotterdam op plek 8, op geruime afstand van winnares Mekides Shimeles uit Ethiopië. Wel goed voor Keetels' eerste nationale titel op de marathon. "Echt bizar, het ging zo lekker", reageerde de Schijndelse direct na de finish bij de NOS. "Bij de 20 kilometer voelde ik me zo comfortabel, het ging echt top. Het ging in mijn hoofd lekker." Feestje vieren

Keetels wilde vooraf een tijd van onder 2:30 lopen, maar slaagde daar net niet in. "Scheelt me echt allemaal geen reet. Die paar seconden kunnen me gestolen worden", lachte Keetels. Ze voelde zich in de havenstad gesteund door het enthousiaste publiek. "Echt niet normaal, echt kippenvel. Iedereen roept je naam, ik heb erg geen woorden voor." Op de vraag waar het marathon-avontuur voor Keetels gaat eindigde had ze een kort antwoord: "Voor nu eindigt het straks met een feestje."