Hardlopende stewardess Keetels vliegt naar NK-titel op marathon
Hardloopster Mikky Keetels heeft zondag de Nederlandse titel op de marathon veroverd. In de marathon van Rotterdam liep de Schijndelse fulltime stewardess een tijd van 2:30.42, goed voor een persoonlijk record en haar eerste nationale titel. Lachend kwam ze over de finish op de Coolsingel.
Vooraf gold Keetels al als een van de favorieten voor de Nederlandse titel. De Schijndelse maakte de favorietenrol meer dan waar. Vanaf de eerste meters liep ze op de eerste plek bij de Nederlandse dames. Na 42 kilometer en 195 meter eindigde ze de marathon van Rotterdam op plek 8, op geruime afstand van winnares Mekides Shimeles uit Ethiopië. Wel goed voor Keetels' eerste nationale titel op de marathon.
"Echt bizar, het ging zo lekker", reageerde de Schijndelse direct na de finish bij de NOS. "Bij de 20 kilometer voelde ik me zo comfortabel, het ging echt top. Het ging in mijn hoofd lekker."
Feestje vieren
Keetels wilde vooraf een tijd van onder 2:30 lopen, maar slaagde daar net niet in. "Scheelt me echt allemaal geen reet. Die paar seconden kunnen me gestolen worden", lachte Keetels. Ze voelde zich in de havenstad gesteund door het enthousiaste publiek. "Echt niet normaal, echt kippenvel. Iedereen roept je naam, ik heb erg geen woorden voor." Op de vraag waar het marathon-avontuur voor Keetels gaat eindigde had ze een kort antwoord: "Voor nu eindigt het straks met een feestje."
De voorbereiding van Keetels op de marathon van Rotterdam was niet optimaal. De stewardess kwam dit weekend ietwat gehaast over uit Buenos Aires. Snel van Schiphol naar Rotterdam voor een persmoment, waar ook internationale marathontoppers met verbazing naar haar luisterden.
Brons in 2025
Na de marathon van Amsterdam van afgelopen najaar zijn de status en aanpak van de Schijndelse veranderd. Zij verraste toen in de hoofdstad met een tijd van 2.31.23. Ondanks een niet optimaal ingedeelde race pakte ze NK-brons.
Eigen trainingen uitstippelen
Nog altijd werkend zonder coach stippelt ze waar ook ter wereld haar eigen trainingen uit. Wel sloot ze zich aan bij een management. Dat opent deuren, bijvoorbeeld voor een eerste hoogtestage die zij later dit jaar op de planning heeft in Kenia.
"Superbizar", vindt ze het om bij hetzelfde management te zitten als topatleten. "Het is heel fijn dat zij ook echt op persoonlijk vlak kijken wat ik nodig heb, hoe ik de volgende stap kan zetten. Dat is wel echt het begin van iets serieuzers."
Nederlandse ranglijst allertijden
Voorlopig staat Keetels veertiende op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Met gepaste afstand op toploopsters als drievoudig Nederlands kampioen Anne Luijten, Nienke Brinkman en zeker Sifan Hassan, met 2.13.44 in het bezit van het Europees record.
Maar al die toppers ontbraken zondag in Rotterdam, waardoor de weg naar haar eerste marathontitel openlag. En Keetels maakte haar favorietenrol waar.