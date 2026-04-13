Van Gerwen verruilt darts voor microfoon en verrast met optreden REBiRTH

Michael van Gerwen als zanger. Het is een rol waarin we de topdarter uit Vlijmen niet vaak zien. Maar dit weekend stond hij tijdens hardstylefestival REBiRTH in Haaren ineens op het podium met zanger Mart Hoogkamer.

Hoogkamer spreekt Van Gerwen buiten de feesttent en filmt die ontmoeting voor zijn Instagrampagina. "Dit podium hier heet 'Een beetje dansen'", legt de darter uit aan Hoogkamer. "Wij laten de mensen hier zo meteen een beetje dansen", knikt Hoogkamer daarop. "Wij gaan samen het podium op, vriend!" Van Gerwen kijkt de artiest daarop met een verraste blik aan. "Het laatste liedje, 'Ik ga zwemmen', gaan we samen doen", verduidelijkt Hoogkamer. Met een high five wordt de afspraak beklonken.

Zo gezegd, zo gedaan: aan het einde van het optreden klimt Van Gerwen over de hekken om het publiek te verrassen met zijn vocale talenten. Terwijl Hoogkamer hem aankondigt als 'een van de beste darters van de wereld' neemt 'Mighty Mike' de microfoon en begint hij te zingen. Hoogkamer kan op het podium een brede lach niet verbergen, al houdt hij zijn hand voor zijn mond...

Hoe staat Van Gerwen er voor in de Premier League darts?

Van Gerwen had dit weekend ook wel wat te vieren; hij deed donderdag goede zaken in de Premier League darts. Hij bereikte dankzij zeges op Gian van Veen uit Andel en de Brit Stephen Bunting de finale van de tiende speelavond. Daarin ging hij weliswaar onderuit tegen de Welshman Jonny Clayton, maar hij kwam met deze prestatie wel steviger op de vierde plaats in het algemeen klassement te staan. Als hij daar aan het einde van de dartscompetitie nog staat - of hoger - mag hij met de beste drie anderen strijden om de titel Premier League-titel.

Michael van Gerwen en Mart Hoogkamer sluiten voorafgaand aan het optreden een afspraak om samen op het podium te staan (foto: Instagram Mart Hoogkamer).

