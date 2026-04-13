Nieuw stuk snelweg bij Hooipolder - na picknick - nu open voor verkeer
De nieuwe verbindingsboog tussen de A59 en de A27 bij Raamsdonksveer is sinds maandagochtend vijf uur officieel open voor verkeer. Vorige week picknickten nog zo'n achthonderd mensen op het asfalt van de nieuwe snelweg bij knooppunt Hooipolder. Sinds deze ochtend vroeg rijdt er gewoon verkeer overheen.
Op de A27 tussen knooppunt Houten en Hooipolder staan elke dag lange files. Om daar verandering in te brengen, wordt de weg sinds 2024 aangepakt.
Afgelopen jaren werd er onder andere gewerkt aan de nieuwe verbindingsboog bij Raamsdonksveer, die de A59 vanuit Zeeland met de A27 richting Utrecht verbindt. Die verbindingsboog is ruim 1,4 kilometer lang.
Er zijn nu geen verkeerslichten meer op deze route, waardoor verkeer op de A59 vanuit Den Bosch beter doorstroomt.
Woensdag stelde Rijkswaterstaat de weg eventjes open voor het publiek: