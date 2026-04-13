Brennan (24) misbruikte drie bejaarden in zorgcentrum: acht jaar cel

Brennan G. (24) moet acht jaar de cel in voor het verkrachten van twee hoogbejaarde mensen (77 en 90) en het aanranden van een 80-jarige in een woonzorgcentrum in Breda in 2024. Dat heeft de rechtbank in Breda maandag geoordeeld. Daarnaast had G. kinderporno op zijn telefoon.

De rechtbank gelooft de verklaringen van de drie hoogbejaarde mensen dat zij zijn verkracht of aangerand door de nachtbroeder en schuift alle wisselende verklaringen van Brennan G. terzijde. Hij had zoveel verschillende dingen verklaard dat de rechtbank niets meer van zijn verhalen gelooft. De rechtbank neemt het Brennan G. zeer kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt van drie kwetsbare, hoogbejaarde mensen, die alle drie een vorm van dementie hadden. Zij konden zich niet verweren tegen de grote jongeman, die hun kamer binnendrong en als zorgmedewerker juist over hun welzijn had moeten waken. Volgens het vonnis moet Brennan G. angst hebben gezien en desondanks toch drie keer hebben besloten om zijn eigen lusten te botvieren op de slachtoffers. En omdat de rechtbank zich zorgen maakt over de toekomst van Brennan, wil zij dat Brennan na zijn celstraf goed in de gaten wordt gehouden, omdat hij kinderporno keek en seks met bejaarden had. En ook nam hij weinig verantwoordelijkheid en loog hij vaak over wat hij gedaan zou hebben. Van de rechtbank mag Brennan ook dertien jaar niet met kwetsbare mensen werken, en dat is de maximale tijd die de rechtbank kan opleggen.

Achtergrond verdachte

Brennan G., die destijds net over de grens in Meerle woonde, werkte op 20 april 2024 als flexwerker voor het eerst een nachtdienst op een afdeling van het zorgcentrum in Breda. ’s Middags zocht hij nog naar bejaardenseks op zijn telefoon en tijdens zijn nachtdienst bracht hij dat meteen in de praktijk, ziet de rechtbank. Daarnaast bleek Brennan ook nog andere bizarre interesses te hebben, want er werden ook zo’n 1250 afbeeldingen en een paar filmpjes met kinderporno op zijn telefoon gevonden. Ook had hij interesse in andere bizarre vormen van seks, zoals met shemales en dieren. Luister hieronder naar de podcast over deze zaak:

De volgende ochtend en de dagen erna was er flink wat beroering op die afdeling. Drie van de bewoners meldden los van elkaar dat er een grote, sterke jonge broeder ’s nachts in hun kamer was geweest. Hij zou bij de hoogbejaarde mensen allerlei seksuele handelingen hebben gedaan, tot penetratie aan toe. Bij een van de vrouwen werd sperma op het hoeslaken gevonden en onder haar nagels, maar bij de andere twee slachtoffers werd geen dna-materiaal gevonden. Geen toeval

Maar ondanks dat gebrek aan fysiek bewijs kan het volgens de rechtbank geen toeval zijn dat drie bewoners van het zorgcentrum los van elkaar de volgende ochtend zeiden seksueel misbruikt te zijn. Volgens de rechtbank zijn die verklaringen opvallend gedetailleerd voor mensen met (beginnende) dementie en hebben ze hun belevenissen niet 's morgens met elkaar kunnen delen. Daarom kunnen de aanranding van de vrouw van tachtig en de anale verkrachting van de man van 77 en de verkrachting van de vrouw van 90 worden bewezen. Na de bewogen nacht veranderde het gedrag van de drie slachtoffers en waren zij angstig, verdrietig en meer in zichzelf gekeerd. Ook dat ziet de rechtbank als een aanwijzing van seksueel misbruik. De man van 77 is inmiddels overleden en de hoogbejaarde vrouwen leven nog wel, maar zullen volgens de rechtbank de straf voor Brennan G. niet meer kunnen begrijpen.