Tilburgse topambtenaar verdiende geld via man: 240 uur taakstraf

Claudia J. (57) en haar man Erik de V. (56) krijgen beiden 240 uur taakstraf voor het oplichten van de gemeente Tilburg. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. Claudia J. was van 2016 tot 2017 een jaar lang directeur bij de gemeente en huurde via haar man personeel in en verdiende daar flink aan. De echtelieden moeten dan ook zo’n 80.000 euro terugbetalen aan de gemeente Tilburg.

Bij de gemeente gingen eind 2017 alle alarmbellen af: de nieuwe directeur bedrijfsvoering had vijf mensen ingehuurd. Via een ingewikkelde constructie kregen zij en haar man daar fors voor betaald. Er volgden vele onderzoeken en pas na acht jaar volgde twee weken geleden een rechtszaak in de rechtbank in Den Bosch. Claudia J. (57) en Erik de V. (56), die al jaren in Antwerpen wonen, ontkenden tijdens de zitting alle aantijgingen. Volgens Erik de V. zat er geen kwade opzet achter en kreeg hij ongevraagd commissie. Claudia kwam in de zomer van 2016 bij de gemeente Tilburg werken als directeur bedrijfsvoering. "Een slangenkuil was het', vertelde de vrouw, die eind 2017 zelf opstapte. "Mensen hadden me al gewaarschuwd dat ook ik het niet lang zou volhouden op die plek." De nieuwe topambtenaar merkte al snel, vertelde ze, dat het lastig was om goed ICT-personeel te krijgen. Toen ze dat thuis met haar man Erik besprak, had hij wel een oplossing. Hij zat in die tijd in de detachering van ICT-personeel en had een goed netwerk.

Geldstroom

Het leek dé oplossing voor een probleem, maar uiteindelijk werden de problemen alleen maar groter. In totaal werden er vijf mensen ingehuurd door de gemeente Tilburg en allemaal via een bevriend Belgisch bedrijf van Erik de V. En dat bedrijf maakte in ruil weer forse sommen geld over aan de Belgische bv van Erik én Claudia, de topambtenaar. Opvallend was dat de eerste ingehuurde persoon een goudmijn was voor de twee. Zelf kreeg de man zo'n 30 euro per uur, maar Erik kreeg per uur dat de man werkte 62,50 euro overgemaakt. En dat een half jaar lang. Bij de volgende werknemers kreeg Erik de V. bedragen tussen de negen en zestig euro per uur. Ook werden er verschillende grote bedragen overgemaakt naar de rekening van Erik de V. en Claudia J.

