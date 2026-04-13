Buurt verslagen na dode bij brand appartement: 'Je staat machteloos'

Buurtbewoners reageren emotioneel nadat bij een brand in een appartement in Heeze een vrouw om het leven is gekomen. De brand aan het Berkelmanspad was kort, maar fel. Volgens de politie is er geen sprake van brandstichting.

Behalve een paar politieagenten en mensen van de forensische opsporing is er maandagochtend weinig te zien aan de buitenkant van de benedenwoning waar de brand woedde. De deur naar de gang die toegang geeft tot vier appartementen staat open. Daar is een kapotte ruit te zien die door de brandweer werd ingeslagen om het huis binnen te komen. Marianne van Geel woont een paar deuren verderop. "Het was ontzettend schrikken. Er waren brandweer, politie en een ambulance. Ik hoorde sirenes, zag zwaailichten en veel hulpverleners. De bovenbuurman kwam vertellen dat er brand was met een tragische afloop. Dat vind ik heel erg", zegt ze terwijl de tranen in haar ogen schieten. "Het voelt heel vreemd en verdrietig. Je kunt er niks aan doen. Het gebeurt drie deuren verder en je staat machteloos. Dat vind ik heel verdrietig."

De bovenbuurman werd vlak voor vijf uur wakker omdat zijn rookmelder afging en belde de hulpdiensten. "Ik hoorde de sirene heel hard gaan en ik dacht: is er iemand ziek? Maar toen zag ik de brandweer en de politie. Dat was schrikken", vertelt Coby van der Velden die ook aan het Berkelmanspad woont. Troost vinden bij elkaar

De buren zoeken maandagochtend steun bij elkaar. Zo hebben Coby en Marianne afgesproken om samen koffie te drinken. "We willen het toch samen delen', vertelt Marianne. "De andere buren stonden ook buiten in de deuropening. Ik kon er niet heen, maar je zwaait even naar elkaar. Dan weet je dat we er voor elkaar zijn. Als we elkaar opzoeken, worden we samen weer wat sterker." Het onderzoek bij de benedenwoning is maandagochtend nog in volle gang. De forensische opsporing loopt in witte pakken door het appartement. Rond negen uur bezocht burgemeester Teun Heldens voor de tweede keer de straat. Ook ’s morgens vroeg was hij al even aanwezig bij het Berkelmanspad. Het slachtoffer is een vrouw. De politie doet verder geen mededelingen, maar zegt dat het niet gaat om een misdrijf.