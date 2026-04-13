Duel waarbij oor werd afgebeten donderdag uitgespeeld: 'Zullen wel moeten'

De gestaakte voetbalwedstrijd tussen de amateurs van BVV uit Den Bosch en DESO uit Oss wordt komende donderdagavond uitgespeeld. Een paar weken geleden werd het duel in Den Bosch vlak voor tijd gestaakt na een massale vechtpartij. Er werden zeven rode kaarten uitgedeeld en bij een Ossenaar werd een groot deel van een oor afgebeten.

Thuisclub BVV leek de wedstrijd in de vierde klasse met 3-0 te gaan winnen. Maar in de slotfase liep de wedstrijd volledig uit de hand toen na een ruzie tussen twee spelers een supporter het veld opkwam. Uiteindelijk liepen tientallen mensen het veld op en ontstond een massale vechtpartij. Het dieptepunt was het afbijten van een oor van een Ossenaar. Omroep Brabant heeft de foto gezien, maar deze is te heftig voor publicatie.

Voetbalbond KNVB wil nu dat het duel alsnog wordt uitgespeeld. Er zijn nog vijf minuten te spelen, plus vijf minuten extra tijd. Beide ploegen moeten vanwege de gegeven rode kaarten met acht spelers starten.

Op de wedstrijdavond houdt BVV het sportpark verder gesloten, er kan ook niet getraind worden door andere teams. Supporters en journalisten zijn volgens de club niet welkom. "Voetbal hoort leuk te zijn, maar soms vraagt de situatie om andere keuzes."

DESO wil het liefst niet meer in actie komen tegen BVV. "Wij vragen de KNVB om onze veiligheid te garanderen, maar daar wordt niet naar geluisterd. Voor ons is die wedstrijd afgedaan, had maar gewoon 3-0 als eindstand opgeschreven", zegt een woordvoerder namens de club.

Toch gaat DESO wel naar Den Bosch toe. "Als we niet op komen dagen, moeten we een flinke boete betalen. Dat kunnen we niet en we willen niet weer als boosdoener worden gezien. We zullen wel moeten dus."