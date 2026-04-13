Nieuwe kans op Heel Holland Bakt-titel voor deze oud-kandidaten

"Bakkers klaar? Bakken maar." Maandagavond klinken uit de mond van presentator André van Duin weer deze voor bakkers magische woorden. De zin vormt telkens het startsein van een nieuwe opdracht in het tv-programma Heel Holland Bakt. Maandag begint een nieuw seizoen van het programma: Heel Holland Bakt Elke Dag, met oud-kandidaten. Onder wie de Brabanders Francis Kuijk en Rik van Doornmalen.

Francis Kuijk uit Kaatsheuvel maakte tien jaar geleden haar entree in de baktent van Heel Holland Bakt. Ze schopte het tot de finale. Nu keert ze terug in Heel Holland Bakt Elke Dag. In deze serie nemen in de eerste week elke dag vier oud-kandidaten het tegen elkaar op en volgende week zal de uiteindelijke winnaar bekend worden. Francis hoefde niet lang na te denken over haar nieuwe deelname. "Ik werd gebeld. 'Vind je het leuk om mee te doen?' Dit zijn kansen die in je leven voorbijkomen en er is een handjevol mensen die deze kans krijgt. Ik ging natuurlijk meedoen", vertelt ze aan Hubert Mol in het Omroep Brabant-radioprogramma Brabants Bont.

Na haar deelname in 2016 ging Francis kookworkshops geven, waarin de Indonesische keuken een belangrijke rol speelt. Ook schreef ze vijf kookboeken en op 28 mei komt het zesde uit. Ondanks al haar ervaring was het voor Francis toch weer spannend om terug te keren voor juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden bij Heel Holland Bakt.

"Ik vond het doodeng. Je weet hoe het in elkaar zit, hoe het reilt en zeilt. Dat is niet nieuw. Maar die spanning... Ik kreeg een soort déjà vu. Je loopt die tent binnen en je gaat van: oh... dit gevoel ken ik. En dat is onvoorstelbaar. Wij zeggen altijd: alles is anders in de tent, maar dat is ook echt zo."

Hoewel Francis zich vooral bezighoudt met koken, stond tijdens de opnames van Heel Holland Bakt Elke Dag, het bakken weer voorop. "Je verleert het niet helemaal. Maar het is niet iets waar ik nog dagelijks mee bezig ben, het blijft een uitdaging." Of we Francis over twee weken als winnaar op tv gaan zien? "Ik weet wie gewonnen heeft, maar je moet gewoon twee weken lang kijken." Dat Rik van Doornmalen in 2017 deelnam aan Heel Holland Bakt, was niet zo vanzelfsprekend. "Aan het einde van het vorige seizoen kon je je opgeven. Maar wat maakte ik nu eigenlijk? Een monchoutaart, een appeltaart, weleens een cake. Dat werk. Maar ik dacht ik doe het gewoon", vertelt Rik in het Omroep Brabant tv-programma Vrijdag. Rik, leraar Frans aan het Varendonckcollege in Asten, schopte het tot aflevering vijf (van de acht). "Dat vond ik eigenlijk best een prestatie. Want ik had helemaal niet zoveel bakervaring." In één aflevering ging werkelijk alles mis bij Rik. "De oven functioneerde niet goed, dingen vielen op de grond. Ik moest een cake maken en de ene na de andere cake mislukte. Je staat daar zo te stressen in die tent", kan hij er negen jaar later om lachen.

Van zijn deelname heeft Rik veel geleerd, zegt-ie. En zijn leerlingen op het Varendonck profiteren daarvan. "De leerlingen vragen iedere keer: 'Meneer gaat u nog eens wat bakken voor ons?'. Dat doe ik dan wel. De laatste keer heb ik macarons getrakteerd. Echt een verschrikkelijk koekje waarbij alles kan misgaan." Of het bij zijn nieuwe deelname aan heel Holland Bakt ook weer misgaat? "Ik mag natuurlijk niet teveel verklappen. Ik ben vooral mezelf", besluit Rik lachend.