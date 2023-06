Francis Kuijk eet nergens zo lekker als in Indonesië: 'Maakt me gelukkig'

Heel Holland Bakt-ster Francis Kuijk uit Kaatsheuvel is op studiereis in Indonesië, waar haar wortels liggen. In haar geval betekent een studiereis: heel veel eten. In Indonesië staat eten, tot haar grote genoegen, overal centraal: “De Indische keuken maakt mij het gelukkigst.”

Francis is geboren in Nederland en opgegroeid in Australië. Haar ouders komen uit Indonesië. Toch is het liefst 38 jaar geleden dat ze voor het laatst in Indonesië was. “We zouden eigenlijk in 2020 gaan, maar covid gooide roet in het eten."

We spreken haar aan het eind van weer een lange dag vol culinaire ontdekkingen. Ze zijn op Java, in Jogjakarta: "Nu zijn we met een groepje van drie. Allemaal werken we met de Indische keuken, we praten de hele dag alleen maar over eten.”