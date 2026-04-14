Toch wel ruimte op stroomnet voor bedrijven die duurzame energie opwekken
In Brabant komt meer ruimte op het stroomnet voor bedrijven die duurzame energie opwekken. Dat laat energiebedrijf TenneT weten. De ruimte komt vrij door de uitbreiding van energiestations en omdat bestaande bedrijven die duurzame energie opwekken minder snel groeien dan verwacht.
Het gaat nu alleen om het opwekken van energie. In grote delen van de provincie kan de wachtlijst daardoor volledig verdwijnen. Voor het afnemen van energie zijn er ook wachtlijsten, maar daar gaat het hier niet om.
Niet in Noordoost-Brabant
De regio’s waar ruimte vrijkomt liggen in West-Brabant en rond Eindhoven en Tilburg. Op deze plekken kan de hele wachtlijst voor opwekkers van duurzame energie verdwijnen. Dat is goed nieuws voor zonne- en windmolenparken.
Met het beschikbaar komen van deze ruimte zijn niet alle problemen opgelost. De regio Noordoost-Brabant en het gebied rond Hapert blijven voorlopig nog wel in de wacht. De verwachting is dat daar pas over zeven jaar weer ruimte is voor nieuw opgewekte stroom op het net.
Groot windmolenpark
Waar komt die nieuwe ruimte opeens vandaan? Omdat bestaande duurzame energiebedrijven minder hard groeien dan verwacht, gebruiken ze minder ruimte op het stroomnet. Daardoor komt per direct 264 megawatt (MW) vrij voor andere bedrijven.
Eind 2026 wordt het hoogspanningsstation in Geertruidenberg uitgebreid. Daardoor komt er nog eens zo’n 632 MW beschikbaar. In totaal gaat het dus om bijna 900 MW. Ter vergelijking: een groot windmolenpark op zee heeft een vermogen van ongeveer 750 MW.
Waarom geen afname?
"De vrijgave onderstreept dat de investeringen van TenneT resultaat opleveren. Tegelijk maakt de situatie in Noordoost-Brabant duidelijk hoe urgent verdere uitbreiding van het netwerk blijft", zegt een woordvoerder van het energiebedrijf. De totale wachtlijst voor de provincie bestaat uit ruim 2.000 aanvragen van bedrijven die duurzame energie opwekken.
Waarom wordt de vrijgekomen ruimte niet gebruikt voor bedrijven die stroom willen afnemen? Dit komt volgens TenneT door twee factoren: tijd en plaats.
Eerst tijd. Het moment van afname en levering aan het net is vaak niet gelijk. Zo wordt er bijvoorbeeld stroom geleverd als de zon schijnt en vooral afgenomen als het donker wordt. Ook de plaats waar duurzame stroom wordt opgewekt is vaak een andere dan waar veel bedrijven stroom nodig hebben.
Vandaar dat er nu wel nieuwe ruimte is voor opgewekte stroom, maar niet voor het afnemen van stroom.