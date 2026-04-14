Toch wel ruimte op stroomnet voor bedrijven die duurzame energie opwekken

In Brabant komt meer ruimte op het stroomnet voor bedrijven die duurzame energie opwekken. Dat laat energiebedrijf TenneT weten. De ruimte komt vrij door de uitbreiding van energiestations en omdat bestaande bedrijven die duurzame energie opwekken minder snel groeien dan verwacht.

Het gaat nu alleen om het opwekken van energie. In grote delen van de provincie kan de wachtlijst daardoor volledig verdwijnen. Voor het afnemen van energie zijn er ook wachtlijsten, maar daar gaat het hier niet om.

Niet in Noordoost-Brabant

De regio’s waar ruimte vrijkomt liggen in West-Brabant en rond Eindhoven en Tilburg. Op deze plekken kan de hele wachtlijst voor opwekkers van duurzame energie verdwijnen. Dat is goed nieuws voor zonne- en windmolenparken.

Met het beschikbaar komen van deze ruimte zijn niet alle problemen opgelost. De regio Noordoost-Brabant en het gebied rond Hapert blijven voorlopig nog wel in de wacht. De verwachting is dat daar pas over zeven jaar weer ruimte is voor nieuw opgewekte stroom op het net.