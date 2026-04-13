Man vernielt auto's in Moergestel: 'Gelukkig mijn Maserati niet'

Een verwarde man heeft maandagochtend voor veel tumult en schade gezorgd in Moergestel. In alle vroegte beschadigde hij zo’n vijftien auto’s in de Prinsessenbuurt. Omwonenden waarschuwden de politie, die de 38-jarige man uiteindelijk kon aanhouden.

In de deur van fonkelblauwe Alfa Romeo van Jan en Yvonne Smits zit een forse voetafdruk. Yvonne had in eerste instantie niet eens in de gaten dat er iets mis was. "Ik zag vanochtend een paar mensen bij mijn auto staan en wilde voor de grap nog vragen: 'wil je hem kopen?'" Smits is erg zuinig op haar auto en schrok hevig bij het zien van de deuk. "Wat bezielt iemand om andermans spullen te vernielen?" Haar echtgenoot Jan kent de opgepakte verdachte. Hij vernielde al eerder auto’s in de wijk. 'We zijn er best wel bang van ondertussen." Verwarde buurtbewoner

In de achterklep van de zwarte Volkswagen van Ans van Esch zit een flinke deuk. Ook zij kent de verdachte. 'Ik was er bang van. Hij keek altijd heel raar uit zijn ogen.' Ze was op tijd wakker maar heeft zelf niets meegekregen van de vernielingen. "Hij scheen 'in naam van God' te roepen."