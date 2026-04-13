Man vernielt auto's in Moergestel: 'Gelukkig mijn Maserati niet'
Een verwarde man heeft maandagochtend voor veel tumult en schade gezorgd in Moergestel. In alle vroegte beschadigde hij zo’n vijftien auto’s in de Prinsessenbuurt. Omwonenden waarschuwden de politie, die de 38-jarige man uiteindelijk kon aanhouden.
In de deur van fonkelblauwe Alfa Romeo van Jan en Yvonne Smits zit een forse voetafdruk. Yvonne had in eerste instantie niet eens in de gaten dat er iets mis was. "Ik zag vanochtend een paar mensen bij mijn auto staan en wilde voor de grap nog vragen: 'wil je hem kopen?'"
Smits is erg zuinig op haar auto en schrok hevig bij het zien van de deuk. "Wat bezielt iemand om andermans spullen te vernielen?" Haar echtgenoot Jan kent de opgepakte verdachte. Hij vernielde al eerder auto’s in de wijk. 'We zijn er best wel bang van ondertussen."
Verwarde buurtbewoner
In de achterklep van de zwarte Volkswagen van Ans van Esch zit een flinke deuk. Ook zij kent de verdachte. 'Ik was er bang van. Hij keek altijd heel raar uit zijn ogen.' Ze was op tijd wakker maar heeft zelf niets meegekregen van de vernielingen. "Hij scheen 'in naam van God' te roepen."
Haar overbuurman Kees van de Ven zegt al jaren overlast te ondervinden van de man. Het is ook niet de eerste keer dat de witte Peugeot voor zijn deur het slachtoffer is. "Een tijd terug heeft hij met een sleutel drie krassen van voor tot achter over de zijkant getrokken. Nu heeft hij weer een deuk in het portier geschopt."
Van de Ven plaatste camera’s om de man te kunnen betrappen. "Ik ben al zeven jaar bezig met heel veel camera’s om hem op beeld te krijgen, maar helaas is het nooit gelukt. Hij weet precies hoe hij moet lopen."
Maserati op de oprit
Waar de meeste buurtbewoners het beeld van een man schetsen die dwars door je heen kijkt en weinig contact maakt, heeft Van de Ven de verdachte wel eens aangesproken en hem ook wel eens spullen gegeven die hij zelf niet meer nodig had.
Op de oprit voor zijn huis staan twee tamelijk dure auto's: een exclusieve Jeep en een luxe sportwagen. Beide bolides zijn ongeschonden. "Als hij de Jeep had geprobeerd te schoppen had hij zichzelf behoorlijk bezeerd, en gelukkig heeft hij mijn Maserati met rust gelaten."
De politie kan maandagmiddag niet zeggen hoeveel auto’s beschadigd zijn. Ze meldt dat er pas een enkele aangifte van vernieling binnen is. De politie roept gedupeerde buurtbewoners wel op zich te melden als zij schade aan hun auto hebben, die veroorzaakt is door de opgepakte verdachte. Of de 38-jarige verdachte eerder schade aan auto’s veroorzaakte zoals diverse omwonenden melden, kan de politie niet bevestigen.