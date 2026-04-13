Eerste schop in de grond voor bouw nieuw Bravis Ziekenhuis

De komst van het nieuwe Bravis Ziekenhuis is weer een stap dichterbij. Maandag is een begin gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein aan De Bulkenaar in Roosendaal. Het is de bedoeling dat in oktober kan worden gestart met de bouw van het ziekenhuis in West-Brabant.

De komende maanden worden kabels en leidingen verlegd. Verder wordt er een speciale bouwweg aangelegd voor het zware bouwverkeer. "Er is de afgelopen jaren veel energie gestoken in de voorbereidingen van het project. Vandaag is daarom zeker een echte mijlpaal", zegt wethouder Paul de Beer van Roosendaal.

Naast de snelweg

Het nieuwe Bravis Ziekenhuis wordt gebouwd in het gebied naast de A58, ten zuidwesten van Roosendaal. Het gebouw krijgt de vorm van een klaverblad en wordt opgenomen in een groen landschapspark.

Volgens de wethouder is alle grond die nodig is voor het project inmiddels in handen van de gemeente. Er lopen nog wel procedures over de waarde van enkele stukken grond die via onteigening zijn verkregen, maar dat is volgens hem vooral een 'technische afhandeling' die de voortgang van de bouwwerkzaamheden niet meer in de weg staat.

Opening

Alleen een beroepsprocedure bij de Raad van State kan nog roet in het eten gooien. "Er kan natuurlijk altijd iemand zijn die dit wil proberen. Ik hoop van harte dat dit niet gebeurt. Het zou echt doodzonde zijn wanneer een voorziening die we keihard nodig hebben in de regio nu nog vertraging oploopt", zegt wethouder De Beer.

Wanneer alles volgens planning verloopt, gaat het nieuwe Bravis Ziekenhuis eind 2029 of uiterlijk begin 2030 open.