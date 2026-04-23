Roofmoord uit 1934 is een bijzonder levendig verhaal in nieuwe podcast

Een brute roofmoord aan de Maasdijk bij Oijen zorgt bijna honderd jaar later voor een spannende historische podcast. Arjo Kraak dook in het verhaal van Toon en Piet Verhoeven die in 1934 in de nacht van 16 mei werden overvallen. Bij de overval, door vier leden van de Bende van Oss, kwam Toon om het leven. De podcast ‘Moord aan de dijk’ is te beluisteren via de site van Omroep Brabant en de verschillende podcast-kanalen.

Al wandelend over de dijk langs zijn huis raakte Arjo gefascineerd door het gruwelijke verhaal van de dood van Toon, die hemelsbreed honderd meter van waar Arjo nu woont om het leven werd gebracht. “Ik woon hier al meer dan dertig jaar en telkens als ik hier liep, dacht ik aan de mannen die hier woonden: de broers Piet en Toon, die op zo’n vreselijke manier aan hun einde zijn gekomen." "Al lopend dacht ik: Ik moet hier iets mee en dat is een podcast geworden. Uiteindelijk ben ik er maanden mee bezig geweest. Soms zag ik ze hier gewoon op de dijk staan, die twee ouwe boertjes", zegt Arjo lachend.

De moord op Toon Verhoeven is een vreselijk verhaal. Toon (67) woonde met zijn broer Piet (63) al zijn hele leven in een klein boerderijtje onderaan de dijk bij Oijen. Toen daar de Maas werd gekanaliseerd was er ineens volk in het normaal bijna uitgestorven stukje van het dorp. De werkmannen die met kruiwagens in de weer waren, zagen de boertjes op de dijk staan. Het verhaal ging dat ze er weliswaar heel arm uitzagen, maar mogelijk heel rijk zouden zijn. Ze hadden nog niet zo lang geleden een koe verkocht en zouden dus veel geld in huis hebben. Zo ontstond bij leden van de beruchte 'Bende van Oss' het plan om de broers Verhoeven te overvallen.

De mannen van de Bende van Oss die Toon en Piet overvielen.

“Vanuit Oss kwamen midden in de nacht vier mannen door de velden hier naar het boerderijtje gelopen”, vertelt Arjo terwijl hij naar de plek wijst waar Toon en Piet woonden. “Het was verschrikkelijk, er was een hoop geschreeuw en de mannen werden geslagen. Zo erg dat Toon om het leven kwam. Piet werd aan zijn overleden broer vastgebonden. Uiteindelijk heeft Piet zich los weten te maken en is hij naar het huis daar even verderop gelopen.” Arjo heeft voor zijn podcast politiedossiers uit die tijd gelezen en rechtbankverslagen en verhalen die nog verteld werden door nabestaanden bestudeerd. Hij vond het wonderbaarlijk wat er allemaal nog over deze zaak te vinden was. “Er woonde daar in het huis even verderop een jongen van zestien. Die is op zijn klompen naar het dorp gerend en heeft de veldwachter gewaarschuwd. De zoon van die jongen heb ik ook nog gesproken. Bovendien zijn er nog foto’s gemaakt na de moord. De roofmoord op Toon en Piet was uiteindelijk de aanleiding om de Bende van Oss op te rollen."

Het levenloze lichaam van Toon wordt weggedragen.