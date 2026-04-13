Coalitie zonder Smolders meest kansrijk in Tilburg

Vandaag om 21:15 • Aangepast vandaag om 21:42
Hans Smolders bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg (foto: Omroep Tilburg)

Een vierpartijencoalitie van GroenLinks-PvdA, VVD, D66 en CDA is "de meest kansrijke" optie voor Tilburg. Tot die conclusie is verkenner Meindert Smallenbroek gekomen na gesprekken met de partijen in de gemeenteraad. De LST van Hans Smolders was de grootste partij na de verkiezingen, maar kon geen meerderheid in de raad bij elkaar krijgen.

Agnes van der Straaten

De partij van Smolders, die al jaren oppositie voert en nooit meebestuurde in Tilburg, kreeg de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Net als GroenLinks-PvdA, dat iets minder stemmen kreeg, behaalde hij acht zetels. Voor de progressieve fusiepartij was dat een stevig verlies van vijf zetels.

Smolders baalde
Landelijk werd Smolders bekend als Kamerlid voor de LPF en later Forum voor Democratie. Hij zocht na de verkiezingen een samenwerking met VVD, CDA en D66. Die laatste partij kwam echter tot de slotsom dat de verschillen in "kernwaarden en mensbeeld" onoverbrugbaar waren.  Smolders baalde van de uitsluiting. “Het is heel zwaar als je zo door de stroop moet zwemmen”, stelde  Smolders in een eerder interview met Omroep Brabant. 

De nieuwe coalitie is dezelfde als  in het huidige college, met als vierde partij CDA toegevoegd. De gemeenteraad praat op 16 april over het voorstel van de verkenner. 

