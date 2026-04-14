Catharina Ziekenhuis kampt met stroomstoring, veel patiënten afgebeld

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kampt dinsdag met een stroomstoring. De noodstroom is daarom ingeschakeld en veel patiënten zijn of worden afgebeld.

De storing is ontstaan tijdens een maandelijkse test van de noodstroomvoorziening. Een accu ging daarbij kapot. Daarom blijft het ziekenhuis draaien op noodstroom. Er is inmiddels een monteur aanwezig, meldt het ziekenhuis rond halfelf.

Acute zorg gaat wel door

Veel niet-acute afspraken, waaronder geplande operaties, zijn ‘nog niet opgestart’, meldde de woordvoerder eerder dinsdagochtend. Veel patiënten krijgen op dit moment te horen dat hun afspraak niet kan doorgaan.

"De acute zorg gaat wel door op dit moment. De intensive care en spoedeisende hulp draait gewoon”, zegt de woordvoerder. Het is nog onduidelijk hoe lang de storing duurt: "Het ziekenhuis is nog aan het inventariseren wat het totaalbeeld is."