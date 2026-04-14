Catharina Ziekenhuis kampt met stroomstoring, veel patiënten afgebeld
Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kampt dinsdag met een stroomstoring. De noodstroom is daarom ingeschakeld en veel patiënten zijn of worden afgebeld.
De storing is ontstaan tijdens een maandelijkse test van de noodstroomvoorziening. Een accu ging daarbij kapot. Daarom blijft het ziekenhuis draaien op noodstroom. Er is inmiddels een monteur aanwezig, meldt het ziekenhuis rond halfelf.
Acute zorg gaat wel door
Veel niet-acute afspraken, waaronder geplande operaties, zijn ‘nog niet opgestart’, meldde de woordvoerder eerder dinsdagochtend. Veel patiënten krijgen op dit moment te horen dat hun afspraak niet kan doorgaan.
"De acute zorg gaat wel door op dit moment. De intensive care en spoedeisende hulp draait gewoon”, zegt de woordvoerder. Het is nog onduidelijk hoe lang de storing duurt: "Het ziekenhuis is nog aan het inventariseren wat het totaalbeeld is."
'We zitten er nog'
Eric van den Boogaard uit Best was samen met zijn moeder in het ziekenhuis. Ze hadden een afspraak voor een PET/CT-scan. Bijna tweeënhalf uur later zitten ze nog steeds in de wachtkamer.
“Eerst werd er gezegd dat de stroomstoring om negen uur verholpen was. Toen werd het halftien. Maar we zitten er nog. Als we uiteindelijk nul op rekest krijgen gaan we naar huis. Voor nu wachten we het af.”
Een andere man moest zich om half acht 's ochtends melden voor een hartkatheterisatie. Drie uur later kreeg hij te horen dat de ingreep niet doorging.
“Ze kunnen er niks aan doen", zegt de man. "Het is vervelend want je hebt toch spanning, maar het ziekenhuis heeft netjes gehandeld. Iedereen werd apart genomen en uitgelegd wat er is gebeurd. Wij gaan zo richting huis. Eerst gaan we koffie drinken.”
Eerder ook al storing
Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kampte in juli van 2023 ook al met een grote stroomstoring. De storing duurde urenlang. Operaties die gepland stonden werden afgezegd en de poliklinieken bleven die hele dag dicht.