Urenlang problemen voor Catharina Ziekenhuis door grote stroomstoring

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kampte vrijdag met een grote stroomstoring. Operaties die voor vrijdag gepland stonden, zijn afgezegd en de poliklinieken zijn vrijdag dicht geweest en gaan ook niet meer open. De eerste hulp gaat om vier uur weer open.

Door de stroomstoring kon het ziekenhuis niet bij patiëntgegevens en kon er niet gebeld worden. Mensen die bij patiënten op bezoek wilden, waren wel welkom.

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat mensen van wie een (operatie)afspraak voor vandaag is afgezegd in de loop van volgende week gebeld worden voor het plannen van een nieuwe afspraak.

Graafwerkzaamheden

Bij graafwerkzaamheden werd vrijdagochtend een stroomkabel geraakt, liet een woordvoerder van het ziekenhuis weten. De acute zorg werd vervolgens van stroom voorzien met behulp van een noodstroomvoorziening, dat gold bijvoorbeeld voor de intensive care. Huidige patiënten konden gewoon in het ziekenhuis blijven.

Door de stroomstoring was een deel van het netwerk uitgevallen waardoor er geen telefoonverkeer mogelijk was. Vanaf de middag werd het netwerk weer opgestart, dat ging stapsgewijs.

Eerste hulp

In eerste instantie zei het ziekenhuis dat de eerste hulp toegankelijk bleef, maar rond de middag bleek dat anders werd besloten. "We hebben ziekenhuizen en huisartsen in de omgeving gevraagd om geen patiënten door te sturen, de spoedeisende hulp is voorlopig gesloten", viel om half twaalf te lezen op de website van het ziekenhuis.

Niet levensbedreigend

Bij de ingang van het ziekenhuis stonden vrijdagochtend verpleegkundigen en vrijwilligers. Zij vingen patiënten op en vertelden dat hun afspraak vandaag niet door kon gaan. De meeste mensen reageerden gelaten, ze snappen dat het ziekenhuis er ook niks aan kan doen en dat het overmacht is.

"Het is wel vervelend", zei een man die met zijn vrouw in een rolstoel bij het ziekenhuis aan is gekomen. "Het is niet levensbedreigend maar ik ben wel helemaal uit Limburg gekomen. We hebben in de file gestaan, dan kom je hier en moet je weer terug."

Een andere patiënt gaf aan dat ze zolang had opgekeken tegen haar ziekenhuisbezoek van vandaag. "En nu gaat het niet door. Maar ja, voor andere mensen zal het erger zijn dan voor mij."