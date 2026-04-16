Lucille Werner wil terug naar Brabant: 'Dan ben ik weer thuis'

Brabant is voor Lucille Werner nog altijd thuis, ook al woont ze tegenwoordig in Den Haag. In de Omroep Brabant-podcast Van Ons vertelt de oud-politica en presentatrice dat het gevoel meteen terug is zodra ze weer zuidwaarts rijdt. "Als ik die rivieren over ga, dan denk ik: ja jongens, ik ben gewoon weer thuis."

Werner werd geboren in Eindhoven, woonde als kind een tijd in Colombia en keerde daarna terug naar Brabant. Juist in die jaren leerde ze de provincie echt kennen, vertelt ze in de podcast. "Je puberjaren, dat zijn mooie jaren. Je wordt gevormd, je gaat uit, je eerste zoenen, de kroegen en de gezelligheid. Dat vond allemaal plaats in Eindhoven."

"Het is nu 2026. Ik denk dat ik rond 2030 terugkom."

Door liefde en werk verhuisde de oud-Lingo-presentatrice meerdere keren de provincie uit. Door haar werk in de Tweede Kamer en nu in Hilversum is Den Haag nu nog haar thuis. Maar er wordt dus al gedacht aan een terugkeer en Werner durft daarvoor in de podcast ook al een jaartal te noemen: "Het is nu 2026. Nou, ik denk dat ik zo rond 2030 terugkom." Lucille Werner is een echte Eindhovense en haar moeder en broer wonen nog altijd in die regio. Toch is nog niet zeker dat de Lichtstad in de toekomst haar nieuwe thuis wordt. "Den Bosch vind ik namelijk ook een fantastische stad. En ik heb ook nog een tijdje in Strijbeek gewoond, vlakbij Breda. Daar heb ik ook nog wel wat jaren rond gedarteld."

Het enige dat haar nu dus nog tegenhoudt, is werk. "Je gaat toch een beetje wonen waar je werkt op de een of andere manier." Sinds vorige zomer werkt Werner bij de AVROTROS als projectleider Sociale Veiligheid, Diversiteit & Inclusie. Mocht zo'n vergelijkbare functie over een paar jaar beschikbaar komen in Brabant, dan houdt ze zich aanbevolen. "We moeten te allen tijden denken aan de ander. En dat moeten we ook in Eindhoven blijven doen. Dus in 2030 mogen ze me bellen."