Wereldrecord: 81.400 gummibeertjes vormen Nachtwacht

81.400 gummibeertjes vormen een mozaïek van De Nachtwacht. Ze zijn zorgvuldig aan elkaar geplakt in het Museum Of Young Art (MOYA) in Oosterhout, door medewerkers van de Oosterhoutse snoepfabrikant Tanis. Zij behaalden dinsdagmiddag een wereldrecord met hun gummimozaïek.

Aardbei, ananas, watermeloen en sinaasappel. De geur van zoetigheid komt je tegemoet zodra je de voormalige Sint-Antoniuskerk in Oosterhout binnenstapt. Voor het altaar in het Museum Of Young Art (MOYA) liggen panelen met tien smaken gummibeertjes, die daar zorgvuldig door medewerkers van de snoepfabrikant op zijn geplakt. Ze vormen een gummibeertjesmozaïek, waarop een bewerking van De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn staat afgebeeld. Goed voor een nieuw wereldrecord. Voedselverspilling

"We hebben platen gekregen waarop met kleurcodes exact stond aangegeven welk gummibeertje waar moest liggen", blikt een vrouw terug op het maakproces. Sinds half negen vanochtend is ze samen met haar collega's druk in de weer geweest om de snoepjes op de 25 panelen te plakken. Die vormden uiteindelijk rond 16.00 uur één groot mozaïek.

"Ik vond het tegenvallen. Het was best veel werk", zegt een andere vrouw. Haar taak was het vullen van flessen met glucosestroop, waarmee alle gummibeertjes aan elkaar konden worden geplakt. Om voedselverspilling tegen te gaan, moeten ze naderhand namelijk opgegeten kunnen worden. Dat is een vereiste om het record te kunnen behalen. Beertjes opsnoepen

Of het niet verleidelijk was om tijdens het maakproces al een aantal beertjes op te snoepen? "Ik vind ze erg lekker, maar ik heb liever een borrelnootje en een wijntje", lacht een vrouw. "Als je hier met je neus boven hangt, is het al zoet genoeg", vult een andere vrouw aan. Haar collega voelt zich betrapt, omdat ze net een gummibeertje in haar mond stopt. "Maar dat was een mislukte", verzekert ze. "Met 81.400 beertjes missen ze die ene echt niet, hoor! Dat record gaan we hoe dan ook halen."

