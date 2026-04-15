'Hij zal nooit namen noemen': Tilburgse agent blijft zwijgen over lekken

De Tilburgse wijkagent Erwin van E. (62) wil ‘vooralsnog’ niks zeggen over de beschuldigingen dat hij tips gaf aan de onderwereld. Dat vertelde zijn advocaat woensdagochtend op zijn eerste openbare zitting. “Erwin zal zolang ik hem bijsta nooit namen en rugnummers noemen.” Zijn advocaat suggereerde dat Van E. dit lekken niet vrijwillig deed. “Uw rechtbank weet als geen ander hoe veel overredingskracht er uitgaat van de onderwereld.”

Tip De officier van justitie vertelde dat de rijksrecherche Erwin op het spoor kwam na een tip. “Het onderzoek startte in december 2025. Hij zou al jaren bevragingen doen tegen betaling.” Belangrijk bewijs vond de rijksrecherche in zijn mobieltje en dat van medeverdachte Kaylee. “Hun telefoons zijn onderzocht. Tweeduizend afbeeldingen zitten in beide toestellen. Het zijn afbeeldingen van politiesystemen en screenshots van conversaties met derden.” Het onderzoek loopt nog volgens de officier, zestig procent is onderzocht. Pakken geld Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers vindt dat er onvoldoende bewijs is. Hij wees erop dat er in ieder geval geen financieel motief is geweest. “Er zijn bij hem thuis geen dikke pakken met geld en klokken aangetroffen. De beloofde miljonair woonde gewoon in een rijtjeshuis. Het neemt de strafbaarheid niet weg maar het is wel relevant.” Van E. zou benaderd zijn door een man die hem miljonair zou maken, maar is dat nooit gebeurd.

De stoel van medeverdachte Kaylee van O. (24) bleef leeg. Haar advocaat wilde niet vertellen waarom ze in de cel was gebleven. Zij zou de vriendin van de wijkagent zijn.

Ooit bracht de agent zelf verdachten ‘binnen’. Nu waren de rollen omgekeerd. Erwin van E. zat op deze woensdag in het beklaagdenbankje in de rechtszaal in Breda: als verdachte. In een groene hoody. Achter het glas van de publieke tribune zaten tientallen bekenden van hem. Van E. zwaaide naar ze en gaf een handkus.

Zijn advocaat stond nog even stil bij zijn politiewerk. "Dat hij na jaren trouwe dienst toch in deze positie is beland, is triest en verdrietig."

Ontkenning

De wijkagent heeft bekend dat hij informatie heeft opgezocht. Maar hij ontkent dat hij iets heeft doorgegeven en betaald kreeg, zo meldde de officier.

Ook de officier van justitie zei dat Van E. misschien werd gedwongen om informatie te leveren. "Hij heeft zelf verklaard dat hij zich onder druk gezet voelde", zei de officier die een chatbericht leek te citeren: hij moest nu komen opdagen.



Contacten

Ze maakte ook nog een opmerking over de vrouwelijke medeverdachte, de vermeende vriendin van de wijkagent. “Van O. heeft een fascinatie voor de politie. Ze heeft sinds 2021 allerlei contacten met politiemensen. Toch opvallend, net als hoe ze in contact is gekomen met Van E.”



Wat er nu ligt aan beschuldigingen dat is het. Er komt niks bij, vertelde de officier. Ze sluit niet uit dat er nog een nieuwe aanhouding komt. Maar ze ging er niet verder op in.



De officier benadrukte dat er nog onderzoek loopt naar de afnemers van de gegevens, 'drie informatiemakelaars.' De politie kijkt ook nog naar een ontvoering in Waalwijk en de mogelijke rol van Van E. daarbij.



Al sinds 1984 werkzaam bij de politie

Erwin van E. (62) werkt al sinds 1984 bij de politie. Hij was wijkagent in Tilburg. Vanaf 2023 tot 8 januari dit jaar zou hij onbevoegd in de politiesystemen hebben gesnuffeld. Hij lekte namen, adresgegevens, kentekens, telefoonnummers en signaleringen. Die kwamen bij criminelen terecht.

Die ontvoerden een vrouw in Hoofddorp. In Goirle legden ze een vuurwerkbom. Verder kwam info in de drugswereld. Na een cokediefstal volgde een geweldsgolf in Alphen aan den Rijn.



Er hebben zich slachtoffers gemeld. Van de ontvoering in Hoofddorp. En van de aanslag in Goirle. Ze waren ook in de zaal en willen meedoen aan het proces.

Beide advocaten vroegen om vrijlating uit voorarrest. Van E. zei dat hij naar huis wil. “Ik zal me houden aan alle voorwaarden. Ik ben een aardige lieve jongen verder.”

De rechters vonden dat er te veel bezwaren zijn en houdt beide verdachten in de cel.

Een volgende zitting is over drie maanden.