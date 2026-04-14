Stroomstoring Catharina duurt voort, ambulances mijden ziekenhuis

De kans is erg groot dat mensen die dinsdag een acute operatie nodig hebben na bijvoorbeeld een ongeluk níet met de ambulance naar het Eindhovense Catharina Ziekenhuis worden gebracht. Dat zegt voorzitter Nardo van der Meer van de Raad van Bestuur van het Eindhovense ziekenhuis nu zijn ziekenhuis al urenlang te maken heeft met een stroomstoring.

Problemen nog niet opgelost De dag begon dinsdagmorgen om zeven uur met een maandelijkse geplande oefening om het noodnetwerk van het ziekenhuis te testen. Die test verliep probleemloos. Het ging mis toen het gewone netwerk het weer moest overnemen. Dat gebeurde niet, waardoor het ziekenhuis gedwongen moest terugvallen op het noodnetwerk.

"Het niet uitvoeren van acute operaties is onderdeel van het veiligheidsprotocol wanneer problemen met de stroomvoorziening langer duren dan gedacht", legt de bestuursvoorzitter uit. Het gaat om patiënten die onverwacht en snel een operatie nodig hebben. Sinds dinsdagmorgen heeft het ziekenhuis last van een stroomstoring die nog niet is opgelost.

Rond het middaguur waren de problemen nog niet opgelost. "We zijn druk bezig met het vinden van de oorzaak en het vinden van een oplossing. Mogelijk is er een accu kapot die nodig is voor het functioneren van het netwerk, maar of dat het enige probleem is, wordt nog onderzocht", zegt voorzitter Van der Meer.

Operaties afgeblazen

Voor sommige patiënten betekent de stroomstoring in het Catharina Ziekenhuis dat hun operatie wordt uitgesteld. "Alle operaties zijn afgeblazen", vertelt de bestuursvoorzitter. "Dit is erg vervelend voor de patiënten die het betreft. Zij worden apart genomen en de situatie wordt uitgelegd. Er wordt meteen een nieuwe datum voor hun operatie gepland, of een ander ziekenhuis gezocht."

Poliklinische afspraken kunnen wel gewoon doorgaan. Ook acute operaties gingen in de ochtend door. "We zijn wel in overleg met omliggende ziekenhuizen of zij kunnen helpen", zegt Van der Meer. Dan gaat het vooral om de ziekenhuizen in Geldrop, Veldhoven en Helmond. "De kans dat we patiënten uit voorzorg niet naar ons laten komen is nu heel groot omdat de storing langer duurt dan verwacht."

Vandaag opgelost

De bestuursvoorzitter verwacht dat de problemen dinsdag nog worden opgelost. "De test werd vandaag een serieuze zaak. Zo worden we bij oefeningen toch nog verrast. Het bewijst het belang van blijven testen."