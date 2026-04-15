Inhoud van 184 zwembaden weggebaggerd: 'Vaarwegen weer toekomstbestendig'

In vier jaar tijd is ongeveer 460.000 kubieke meter slib verwijderd uit provinciale vaarwegen door Waterschap Brabantse Delta. Dat is de inhoud van 184 olympische zwembaden. Voorafgaand aan het baggeren moest eerst uitgebreid onderzoek worden gedaan naar alle objecten die in het water lagen. Dat leverden bijzondere vondsten op. "Van een blikje frisdrank tot helmen uit de Tweede Wereldoorlog."

In totaal is zo'n 35 kilometer aan vaarwegen in West- en Midden-Brabant aangepakt. Onder meer de Mark, de Dintel en het Markvlietkanaal zijn gebaggerd en weer toekomstbestendig. Door het werk voldoen de vaarwegen weer aan de gestelde eisen voor de scheepvaart en zijn ze toekomstbestendig. 5600 objecten onderzocht

Slib verwijderen uit het water doe je alleen niet zomaar even. Voordat er gebaggerd kon worden moest uitgebreid onderzoek worden gedaan naar mogelijke explosieven en andere objecten.

In totaal werden zo'n 5600 objecten door duikers onderzocht. "Dat loopt uiteen van een blikje frisdrank tot en hele auto. Ook zijn er heel veel autobanden gevonden", vertelt Ben Brans van het waterschap. De meest bijzondere vondst werd in september gedaan. Duikers visten toen een 400 jaar oud kanon uit de Mark bij Standdaarbuiten. Daarnaast zijn een brisantgranaat, wat helmen, een munitiekist en een pistool uit het water gehaald. De helmen en de munitiekist komen naar verwachting uit de periode van de Tweede Wereldoorlog.

De gevonden kanonsloop uit de zestiende eeuw (foto: Waterschap Brabantse Delta).

'Meest bijzondere voorwerp ooit'

De meest bijzondere vondst van het project is wel echt de kanonsloop. Die werd naderhand op een geheime locatie opgeslagen in een bak water om de goede staat te behouden. Onduidelijk was wat er met het kanon zou gebeuren. Het waterschap kan daar meer duidelijkheid over geven. Zo laat Brans weten dat het kanon wordt gerestaureerd. "Daarna zal het een plek krijgen op Landgoed Bouvigne in Breda." Waar gaan de spullen heen?

Alle voorwerpen die explosief materiaal bevatten, worden tijdelijk opgeslagen in een speciale container en daarna door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgehaald. Het vuurwapen is aan de politie gegeven en een Duitse oorlogshelm is overgedragen aan de afdeling archeologie van de gemeente Breda. Een aantal voorwerpen ligt nog op het projectkantoor, zoals de Engelse helm, de munitiekist en een oud Persil-reclamebord. Wat daarmee gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Een deel van de spullen die zijn opgedoken (foto: Waterschap Brabantse Delta).