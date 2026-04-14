Zorgverzekeraars geschrokken na BOOS-uitzending over Yes We Can Clinics

Zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis zeggen geschrokken te zijn van de verhalen van Yes We Can Clinics in de BOOS-uitzending van BNNVARA. De berichten zouden hen 'hebben geraakt' en worden 'uiterst vervelend en zorgelijk' genoemd. De drie verzekeraars laten dinsdag weten de signalen serieus te nemen en in gesprek te gaan met de kliniek om deze te bespreken.

De BOOS-uitzending van BNNVARA bracht meerdere verhalen naar buiten van (oud-)cliënten en medewerkers van Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek. Daar worden jongeren van 13 tot 23 jaar met complexe problemen zoals trauma, verslaving en psychische klachten behandeld in een tienweekse klinische behandeling. In de uitzending is vooral kritiek op de ‘one fits all’-aanpak, een methode uit de verslavingszorg die wordt toegepast op jongeren met uiteenlopende problematiek. Ook is er kritiek op de sterke nadruk op groepssessies. Daarnaast is er kritiek op de rol van ervaringsdeskundigen, die volgens critici niet altijd goed zijn opgeleid en soms te ver gaan. Ookwordt de behandeling bekritiseerd: volgens experts is niet bewezen dat deze voor iedereen werkt.

Financiering en omvang van Yes We Can Clinics Yes We Can Clinics is een commerciële jeugdzorgorganisatie. Dat betekent dat er geld wordt verdiend met de zorg die zij levert. De zorg wordt op twee manieren betaald. Jongeren onder de 18 vallen onder de Jeugdwet: gemeenten kopen deze jeugdhulp in en betalen de zorg. Voor jongeren vanaf 18 jaar loopt de vergoeding via de Zorgverzekeringswet, waarbij zorgverzekeraars de behandeling inkopen en meestal na verwijzing vergoeden. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een grote speler in de jeugdzorg, met een omzet van ongeveer 56 miljoen euro per jaar en een winst van ruim 2 miljoen euro.

Zorgverzekeraars reageren op BOOS-uitzending

