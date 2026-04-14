Humem (11) zit vast in azc en forse strafeis Gillis: dit gebeurde vandaag

Een 11-jarige jongen die vier dagen onder het puin overleefde na de aardbeving in Turkije, zit nu al veertien maanden vast in een azc in Grave. Humem heeft ernstige PTSS en wordt meerdere keren per nacht wakker van de geluiden om hem heen, maar de gemeente Gemert-Bakel heeft nog geen woning voor het gezin gevonden. Zijn vader doet nu in wanhoop een dringende oproep aan burgemeester Michiel van Veen: 'Help ons kind zo snel mogelijk.' Lees hier het hele verhaal:

Er is ook economisch nieuws. In Eindhoven opent ondernemer Suresh (49) binnenkort zijn tweede supermarkt met Indiase producten. Zijn winkel in Meerhoven trekt vooral klanten uit de grote Indiase gemeenschap die bij ASML en Philips werken. 'Deze producten vind je in Nederlandse supermarkten niet', legt hij uit. Met bijna tienduizend Indiërs in Eindhoven ziet hij genoeg groeimogelijkheden.

Check het hier:

Campingbaas Peter Gillis hoorde vandaag opnieuw een forse strafeis: 18 maanden cel en 1,3 miljoen euro boete voor het niet tijdig doen van belastingaangifte over 2020 en 2021. Volgens justitie benadeelde hij de Belastingdienst voor 2,8 miljoen euro en deed hij dit opzettelijk, maar Gillis spreekt van overmacht na de inval in 2019. Zijn advocaten eisen vrijspraak en noemen de strafeis 'buitensporig'. Hier lees je hun analyse:

Dan naar Best. Het personeel van Grand Café FF heeft de deuren weer geopend, dagen nadat hun baas werd neergestoken door een vermoedelijke inbreker. De horecaman betrapte vrijdagochtend een man uit Oirschot bij de Prinsenhof en werd tijdens de achtervolging neergestoken. 'We zetten er samen de schouders onder', zegt een zichtbaar geëmotioneerde medewerker. De restauranthouder ligt stabiel in het ziekenhuis. Lees hier hun verhaal:

