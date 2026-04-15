Gedoe over verdwijnen parkeerabonnement Efteling: dit zeggen deskundigen

Teleurstelling en verontwaardiging bij een grote groep Efteling-abonnementhouders. Het park maakte maandag bekend dat het parkeerabonnement verdwijnt en dat zorgt voor veel ophef. Wat zit hierachter, vragen we twee deskundigen: duurzaamheid of draait het toch vooral om geld?

Efteling-abonnees moeten binnenkort per bezoek een los parkeerkaartje betalen. Nu betalen sommige abonnementhouders maar 55 euro per jaar. Dat wordt straks, na aftrek van korting, 6 of 9 euro per bezoek, afhankelijk van het type abonnement. Wel zijn er allerlei overgangsregelingen. Voor een gewone bezoeker is het 15 euro per dag. "De Efteling wil dat mensen met een abonnement minder vaak komen", denkt hoofdredacteur Wessel de Wit van pretparksite Looopings. De Efteling mag nu maximaal vijf miljoen bezoekers per jaar ontvangen. Ook is het park in Kaatsheuvel gebonden aan maximale aantallen verkeersbewegingen en stikstofuitstoot. De Wit: "Daar zitten nu veel mensen bij die vijf of tien keer per jaar gaan. Die leveren per bezoek niet zoveel op." "Als je die kunt vervangen door losse bezoekers, die een kaartje kopen of een hotel boeken, dan levert dat meer omzet op." Het parkeerbeleid zou dit volgens hem stimuleren. Al is de Efteling volgens hem nog altijd blij met haar abonnementhouders.

'Hoger doel'

Pretparkdeskundige Goof Lukken reageert: "Ik denk niet dat dat per se de insteek was. De duurzaamheidsgedachte is belangrijker", denkt hij. "De Efteling doet dit met een hoger doel." Lukken werkt voor de Breda University of Applied Sciences. Of het nu heel duur is? "We kijken naar de Efteling als het meest luxe park van Nederland. 15 euro is best wat, maar in een stad als Tilburg betaal je het ook voor een dag parkeren", relativeert hij.

"Het is een beloningsstructuur", benadrukt hij. "Met het openbaar vervoer gaan wordt de goedkopere optie. Goed gedrag wordt beloond. Al wordt de reistijd langer en is de gast meer tijd kwijt." Volgens hem loopt het park voorop als het gaat om duurzaamheid. Al snapt hij de teleurstelling bij fans maar al te goed. Plantaardig eten

Eerder was de Efteling al in het nieuws omdat meer eten plantaardig wordt in het park. Ook dat zorgde voor ophef. Is dit slecht voor het merk Efteling? Lukken: "Het is dubbel. Aan de ene kant is het niet goed als er onrust rond een merk is. Aan de andere kant is het wel wat de Efteling wil uitstralen: wij denken aan de planeet, onze kinderen en de toekomst. Dat is goed voor het merk." Een Efteling-bezoeker is dinsdagmiddag teleurgesteld maar ook creatief: "Ik laat mijn moeder me maar wat vaker ophalen", lacht ze.