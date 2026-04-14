Levenslang geëist voor moorden op Brabanders door jeugdvriend Taghi

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Jaouad W. (46) voor zijn betrokkenheid bij vijf moorden, van 2011 tot en met 2014. Het gaat om onder meer de liquidatie van Rinus Moerer in Steenbergen en Jaap Zillig en Pieter Vos uit Wijk en Aalburg. De moorden waren jarenlang onopgelost. Maar het spoor wees naar een jeugdvriend van Ridouan Taghi.

Het OM vindt de verdenkingen tegen W. "te ernstig en schokkend" voor een tijdelijke celstraf. "Verdachte heeft zijn recht om deel te nemen aan onze samenleving met het plegen van deze feiten verspeeld."

'Meewerkend voorman'

Justitie noemt de jeugdvriend van Ridouan Taghi een "vertrouweling" en een "onmisbare schakel" in diens moordorganisatie. "Zijn rol is het best te omschrijven als een moordmakelaar die ook meewerkend voorman is", zei de officier van justitie. W. zou mede hebben bepaald wie er wanneer geliquideerd werd.

Hij zou spotters hebben betaald en moordploegen van informatie hebben voorzien. Justitie denkt ook dat W. voorverkenningen deed, valse kentekenplaten en peilbakens regelde.

Wijk en Aalburg

Alle moorden speelden zich af in het drugscircuit. Deze zaak draait om de dubbele liquidatie van Jaap Zillig (53) en Pieter Vos (47) in december 2011. Ze hadden een afspraak in Houten bij Utrecht.

De Aalburgers werden allebei op de parkeerplaats voor het hotel, voor de ogen van veel omstanders, onder vuur genomen, waarna ze overleden.