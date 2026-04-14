OM eist levenslang tegen jeugdvriend Taghi voor Brabantse moorden
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Jaouad W. (46) voor zijn betrokkenheid bij vijf moorden, van 2011 tot en met 2014. Het gaat om onder meer de liquidatie van Rinus Moerer in Steenbergen en Jaap Zillig en Pieter Vos uit Wijk en Aalburg. De moorden waren jarenlang onopgelost. Maar het spoor wees naar een jeugdvriend van Ridouan Taghi.
Het OM vindt de verdenkingen tegen W. 'te ernstig en schokkend' voor een tijdelijke celstraf. "Verdachte heeft zijn recht om deel te nemen aan onze samenleving met het plegen van deze feiten verspeeld."
'Meewerkend voorman'
Justitie noemt de jeugdvriend van Ridouan Taghi een 'vertrouweling' en een 'onmisbare schakel' in diens moordorganisatie. "Zijn rol is het best te omschrijven als een moordmakelaar die ook meewerkend voorman is", zei de officier van justitie. W. zou mede hebben bepaald wie er wanneer geliquideerd werd.
Hij zou spotters hebben betaald en moordploegen van informatie hebben voorzien. Justitie denkt ook dat W. voorverkenningen deed, valse kentekenplaten en peilbakens regelde.
Wijk en Aalburg
Alle moorden speelden zich af in het drugscircuit. Deze zaak draait om de dubbele liquidatie van Jaap Zillig (53) en Pieter Vos (47) in december 2011. Ze hadden een afspraak in Houten bij Utrecht.
De Aalburgers werden allebei op de parkeerplaats voor het hotel, voor de ogen van veel omstanders, onder vuur genomen, waarna ze overleden.
Steenbergen
In april 2014 werd Rinus Moerer (68) doodgeschoten in de Dahliastraat in Steenbergen. Van Moerer was bekend dat hij met zijn fruitbedrijf in Fijnaart ook cocaïne smokkelde. Er is altijd van uitgegaan dat er iets was misgegaan en dat Moerer daarvoor moest boeten.
Kort voor de moord was er al een aanslag op zijn leven gepleegd, mogelijk als waarschuwing voor een partij van 300 kilo cocaïne die verdwenen was.
Amersfoort
In 2014 waren er ook moorden op een 22-jarige en een 38-jarige man in Amersfoort waar deze Jaouad W. voor terecht staat.
De slachtoffers werden uitgebreid in de gaten gehouden en daarna met grof vuurwapengeweld geliquideerd. De gebruikte vluchtauto's werden na de moordaanslag in brand gestoken. "De misdrijven zijn grondig voorbereid", zei de officier. Per liquidatie zou 100.000 euro zijn betaald.
De verdachte was eerder in beeld voor de moorden, maar destijds was er onvoldoende bewijs voor vervolging. Door nieuwe technieken kan dat nu wel. Zo kon DNA op twee hulzen van een liquidatie op 20 januari 2014 in Amersfoort met grotere zekerheid aan W. worden toegeschreven dan eerder.
Bad Boys
W. werd in 2019 veroordeeld tot dertien jaar cel voor zijn rol in een grote wapenzaak in Nieuwegein. Hij zou lid zijn geweest van de criminele groepering die werkte voor Taghi en zich bezighield met het voorbereiden van moorden.
Volgens justitie kende W. Taghi al jaren en waren ze beiden lid van de jeugdbende 'Bad Boys'. W. werd in februari 2024 aangehouden in zijn cel, een paar weken voordat zijn straf erop zat. Hij heet eigenlijk Joey maar heeft ooit zijn naam veranderd.
De administratie van de groep vormt belangrijk bewijs in de zaak tegen W. Hierin zijn anderhalf jaar lang de in- en uitgaven bijgehouden, onder meer betalingen aan schutters en spotters, en kosten van wapens en schuiladressen.
Het proces van W. gaat op 20 april verder met het pleidooi.