Ernstig geweldsmisdrijf in Veldhoven: politie doet opnieuw onderzoek

De politie doet dinsdagavond onderzoek in het buitengebied tussen Waalre en Veldhoven. Daar was een jonge vrouw uit Veldhoven in maart slachtoffer van een ernstig geweldsmisdrijf.

De politie meldt dinsdag dat uit eerder onderzoek blijkt dat het misdrijf plaatsvond in het gebied Broekhovenseweg, Volmolenweg en de Riethovensedijk.

De vrouw ging op 24 maart om half negen een rondje lopen, maar werd om half twaalf hevig ontdaan gevonden door omstanders in het centrum van Waalre. De vrouw gaf aan slachtoffer te zijn van ernstig geweld in het buitengebied tussen Veldhoven en Waalre.

Om meteen groot onderzoek te doen werd een speciaal team (Team Grootschalige Opsporing) opgericht. Er werden zo'n 25 rechercheurs ingezet.

Passantenonderzoek

Er is nog altijd veel onduidelijk. De politie hoopt met een zogeheten passantenonderzoek dinsdagavond verder te komen. Tijdens het onderzoek stellen agenten vragen aan voorbijgangers. Ook krijgen ze een flyer met informatie mee over het voorval en op welke wijze ze tips kunnen doorgeven.