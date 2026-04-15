93-jarige man raakt vinger kwijt bij overval, vier jaar cel na bloedbad

De 68-jarige James S. uit Waalre moet vier jaar de cel in voor een zeer brute overval op een 93-jarige man in zijn woonplaats. De rechtbank in Den Bosch neemt het S. zeer kwalijk dat hij welbewust een hoogbejaarde man heeft uitgekozen om deze geld afhandig te maken. Hij ging de 93-jarige man met een mes te lijf en heeft zelfs een vinger van het slachtoffer afgebeten.

Het was op 1 juli vorig jaar een groot bloedbad in het appartement van de hoogbejaarde man aan de Malvalaan in Waalre. De man was ’s morgens aan het fietsen op zijn hometrainer toen James S. ineens zijn appartement binnen kwam met een groot mes en een tas met daarin een schaar, een rol ducttape en tie-wraps. Er ontstond een worsteling waarbij beide mannen op de grond belandden. Ondertussen probeerde S. de oude man overal te steken, maar die weerde zich kranig af. Toch liep hij vele snijwonden op tijdens de vechtpartij. Slachtoffer legt dader in beenklem

De bejaarde man wist het mes uit de handen van S. te krijgen en nam hem in een beenklem. S. wist echter los te komen door zo hard in de linker wijsvinger van de man te bijten dat deze later geamputeerd moest worden, omdat de vinger nog maar aan éen spier hing. Ook verloor de 93-jarige een nagel van zijn duim door het bijten.

De vechtpartij ging daarna door en de oude man kreeg knietjes en klappen en brak onder meer zijn neus. Uiteindelijk kon de man kruipend zijn voordeur bereiken en om hulp roepen. James S. lag knock-out in de woonkamer en zo werden beide mannen, onder het bloed, gevonden door de politie. Financiële problemen

James S. was een man zonder strafblad die zijn hele leven voor een energiemaatschappij had gewerkt en net met pensioen was. Uit zijn gegevens bleek dat hij financiële problemen had door onder meer tienduizenden euro's aan Jack's Casino te besteden. Hij moest op de dag van de overval de wooncorporatie de eerste huur voor een nieuwe woning betalen en de rechtbank denkt dat geldgebrek de reden moet zijn geweest voor de overval op de 93-jarige man. S. is daar zelf nooit duidelijk over geweest. De 68-jarige overvaller raakte bij de overval zelf ook zwaargewond en het gaat niet goed met hem. Hij liep bij de overval een schedelbasisfractuur op en herinnert zich niks meer van wat hij heeft gedaan. Bij een eerdere zitting werd duidelijk dat hij ook zwarte tenen en voeten heeft. Hoe hij daaraan komt is onduidelijk, maar de situatie is blijkbaar zo ernstig dat er mogelijk amputaties zullen volgen en S. in een rolstoel zit.

